Caso Alondra: Juez Difiere Audiencia de Director y Profesores

En imágenes compartidas por la madre de la víctima, se observa la presunta agresión de Luis ‘N’, un estudiante de preparatoria que azota la cabeza de Alondra, su compañera de clases, contra la pared de la escuela, ocurrida en abril pasado.

En una fotografía tomada de un video de las cámaras de seguridad del Colegio Holandés Isaac Ochoterena, se observa al agresor patear a la joven.

Montserrat Monterrosas, madre de Alondra, explicó:

Mi hija va por un balón, se voltea, se agacha y este la impacta, le mete la mano debajo de la falda y en el piso le mete un patadón

Por esta agresión, Luis 'N' fue vinculado a proceso penal por los delitos de abuso, acoso sexual y lesiones, sin embargo, por ser menor de edad lleva su proceso en libertad.

Este martes, la familia de Alondra encabezó una marcha para exigir justicia.

Acompañada por integrantes de un colectivo feminista, el contingente partió del Monumento de las Mujeres que Luchan y llegó a las salas de juicios orales en Dr. Lavista, en la colonia Doctores, donde se realizó la continuación de la audiencia de imputación en contra de Eduardo ‘N’, el director del colegio; Héctor ‘N’, el médico del plantel educativo; y Mireya ‘N’, la prefecta de la escuela.

Están acusados de los delitos de violencia familiar equiparada y discriminación, delitos que no ameritan la prisión preventiva.

Después de más de cinco horas de audiencia, la mamá de Alondra informó que los acusados solicitaron la ampliación del término constitucional y que el juez de control no concedió medidas cautelares para los imputados.

“Hoy tuvimos una audiencia para solicitar las medidas cautelares, no les dieron prisión preventiva porque no lo ameritaban, o sea nuestra seguridad está en riesgo, ayer fueron y golpearon mi casa y no les importa, aquí tengo las lesiones, mira”, indicó Montserrat Monterrosas.

El juez de control citó para este viernes la continuación de la audiencia en donde determinará si vincula o no a proceso penal a los acusados.

Con información de Mario Torres y Carlos Guerrero