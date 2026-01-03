Cuestiona Landau que Policía de Alcaldía MH Permita Agresión a Embajada de EUA en CDMX.

El vicesecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, cuestionó que la policía de la alcaldía Miguel Hidalgo hubiera permitido lo que calificó de agresión a la embajada estadounidense en México, en el marco de protestas por la detención del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

El exembajador de Estados Unidos en México dijo que le parecía "insólito" que los agentes no frenaran a los manifestantes, quienes lanzaron huevos a la sede diplomática ubicada en la colonia Irrigación, al poniente de la Ciudad de México, durante la tarde de este 3 de enero.

Landau respondió a una publicación en X de la cuenta de N+, tras ser consultado por un usuario sobre lo que procedía por las manifestaciones. En el post de este medio se consignó en un video que tres sujetos aventaron huevos frente a la embajada del país norteamericano, donde también hubo acciones de vandalismo.

En el clip se observa que al menos dos elementos del programa Blindar MH están en el lugar, junto a una patrulla, sin intervenir en las expresiones. El Vicesecretario afirmó que se trató de algo violento.

Me parece insólito que el guardia los observa sin hacer nada. ¡La libertad de expresión no incluye actos de violencia o agresión!

Este caso fue previo al enfrentamiento entre quienes apoyan al régimen venezolano y aquellos que celebraron el arresto realizado tras una intervención militar de Estados Unidos en Caracas.

ASJ