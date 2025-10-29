Catedral Metropolitana de CDMX Abre Recorrido Especial por Conmemoración de los Fieles Difuntos

La Catedral Metropolitana de la Ciudad de México abrirá sus puertas para un recorrido muy especial, con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos.

Se trata de una experiencia única que permitirá a los visitantes conocer 3 de los espacios más sagrados y, en pocas ocasiones, accesibles al público:

La Capilla de Los Santos Cosme y Damián.

La Capilla de las Reliquias.

La Cripta de los Arzobispos.

En la Capilla de Los Santos Cosme y Damián se montó la Ofrenda Monumental que incluye imágenes de San Juan Pablo II y del Papa Francisco.

Al respecto, el padre José Antonio Carballo García, canónigo y rector de la Catedral de México indicó:

Una ofrenda tradicional que se ha colocado en ese lugar con los elementos que se tiene la luz, agua, las fotografías y todas estas cuestiones sobre todo el Papa Francisco, porque hay que acordarnos que el Papa Juan Pablo II ya no está contado entre los difuntos, sino entre los santos porque él ya está canonizado

El recorrido continúa por la Capilla de Reliquias, donde los asistentes podrán admirar más de 200 reliquias. Un tesoro espiritual que pocas veces puede contemplarse tan de cerca.

Finalmente, la majestuosa Cripta de los Arzobispos, reconocida por su esplendor arquitectónico y artístico, que refleja siglos de historia y devoción.

Aquí están los arzobispos que han pastoreado la arquidiócesis de México desde el señor obispo Juan Fray Juan de Zumárraga de la orden de los frailes menores, que es el primero cuyos restos están en esta hilera en el primer lugar y así va siendo la sucesión de todos los arzobispos, hasta llegar aquí el último que está señalado, es el señor Miranda y bueno pues ahí están los otros lugares para los arzobispos que vengan

Horarios y costo

El recorrido está disponible a partir de este lunes y hasta el próximo 7 de noviembre, con un costo de 120 pesos.

Una oportunidad única para celebrar la vida y recordar a quienes ya partieron, en un recorrido lleno de historia, espiritualidad y tradición mexicana.

El padre José Antonio Carballo García, canónigo y rector de la Catedral de México asegura que es un recorrido motivador de la fe:

Es un recorrido interesante también motivador de la fe y que vengan a conocer la Catedral Metropolitana en este ambiente un poco misterioso a la luz de velas

Con información de Farah Reachi

