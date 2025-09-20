Cateo en Miguel Hidalgo Tras Robo Deja Dos Detenidos y Vehículos Asegurados

En seguimiento a una denuncia por el delito de robo a casa habitación ocurrido el pasado 24 de agosto en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Álvaro Obregón, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ), la Secretaría de Marina Armada de México (SEMAR) y la Guardia Nacional (GN), llevó a cabo un cateo en la alcaldía Miguel Hidalgo que derivó en la detención de dos hombres y el aseguramiento de diversos objetos relacionados con actividades ilícitas.

Impactante Persecución Policial en Lomas de Chapultepec tras Intento de Robo a Casa Habitación

El robo ocurrió en un domicilio ubicado sobre la calle Cañada, donde varios sujetos forzaron el portón principal y sustrajeron pertenencias. Tras la denuncia correspondiente, la SSC implementó trabajos de inteligencia, con apoyo del C5, para identificar la posible zona de movilidad de los involucrados.

Ejecutan orden de cateo

Con los datos recabados, el ministerio público solicitó a un Juez de Control una orden de cateo, misma que fue autorizada para intervenir un inmueble en la calle Cañito, Unidad Habitacional Torre H, colonia San Diego Ocoyoacac, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Durante el cateo, las autoridades aseguraron:

Una orden de servicio de un vehículo con reporte de robo.

Una factura de un automóvil también con reporte de robo.

Dos placas de circulación emitidas en el Estado de México con reporte de robo.

Una tarjeta de circulación expedida en la misma entidad.

Cuatro placas de circulación adicionales con reporte de robo.

Una lámina metálica.

Un teléfono celular.

Además, fueron detenidos dos hombres de 31 y 28 años de edad, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público, para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica. El inmueble fue sellado y permanece bajo resguardo policial.

