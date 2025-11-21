Cateos en Iztapalapa y Tláhuac: Decomisan Droga, Armas y Detienen a Siete Personas

Este viernes, 21 de noviembre de 2025, fueron detenidos siete presuntos delincuentes, durante cateos realizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac, en la Ciudad de México (CDMX).

Entre los siete detenidos se encuentras tres sujetos identificados como líderes de una célula delictiva que pera en la alcaldía Iztapalapa, fueron identificados como:

Miguel Ángel ‘N’ de 45 años, alias 'Miguelon'.

Israel ‘N’ de 43 años, alias ‘El Loco’.

Oscar ‘N’ de 26 años, alias 'El Rossi'.

Noticia relacionada: Detienen a ‘El Tío’, Vinculado con ‘La Anti Unión’ y Relacionado con Asesinato en el Centro CDMX

¿Cómo fueron las detenciones?

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), de la Ciudad de México, con el apoyo de Fuerzas Federales, cumplimentaron tres órdenes de cateo en inmuebles localizados en las alcaldías Iztapalapa y Tláhuac.

Derivado de dichas diligencias, se detuvo a cuatro hombres y tres mujeres, a quienes se les aseguró aparente droga, un arma de fuego y cartuchos útiles.

Las acciones policiales se llevaron a cabo derivado de las investigaciones en domicilios identificados como centros de operación, puntos de reunión o bodegas, ubicados en dichas alcaldías, donde posiblemente se resguardaba y comercializaba la droga.

El primer cateo se llevó a cabo en un domicilio localizado en la calle 1 Casimiro del Valle, en la colonia Vicente Guerrero, de la alcaldía Iztapalapa, donde los uniformados aseguraron:

80 dosis de aparente metanfetamina, 200 dosis de probable cocaína, igual número de probable marihuana, un arma de fuego, un cargador, cinco cartuchos útiles y un equipo telefónico, además detuvieron a un hombre de 26 y a una mujer de 21 años de edad.

El segundo y tercer mandamiento judicial se realizó en inmuebles localizados en la calle Sauco, de la colonia La Draga, en la alcaldía Tláhuac, y en la calle Durazno, de la colonia San Juan Xalpa, de la alcaldía Iztapalapa, respectivamente, en ambos inmuebles se aseguraron:

295 dosis de aparente metanfetamina, 221 dosis de supuesta cocaína y 422 dosis de probable marihuana, asimismo se detuvo a tres hombres de 45, 43 y 25 años de edad, así como dos mujeres de 41 y 25 años de edad.

Los detenidos junto con lo asegurado, quedaron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Historias recomendadas:

Con información de N+

Rar