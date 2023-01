Aprueban Presupuesto de Egresos 2023 de la CDMX

El Congreso de la Ciudad de México aprobó la Ley Fiscal y los presupuestos de Ingresos y Egresos para la capital del país en 2023.

Sólo hubo una modificación que se hizo al presupuesto enviado por la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, pues en la propuesta se recortaban 150 millones de pesos a los diputados locales. Así que los legisladores, con el voto de la mayoría de Morena, decidieron recuperar esos recursos, con cargo a deuda pública.

Legisladores de Morena aseguraron que el presupuesto aprobado es histórico para la capital del país, pero diputados de oposición difirieron.

La diputada Martha Ávila, coordinadora de la bancada de Morena, defendió el presupuesto.

Y añadió que "los proyectos que recibirán más presupuesto este año serán el Tren Interurbano México-Toluca y la ampliación de la Línea 12 del Sistema Colectivo Metro. Asimismo, la modernización en la subestación de Buen Tono, que recibirá 3 mil 389 millones de pesos.

La diputada Luisa Adriana Gutiérrez, grupo parlamentario del PAN, criticó el presupuesto asignado a los diputados debido a la deuda pública que dejará.

Éste será un presupuesto histórico que va a pasar simplemente como uno de los peores, una de las peores deudas que hoy le vamos a entregar a las y los capitalinos, porque hoy no solamente le falta dinero a las mujeres, no sólo le falta dinero al abastecimiento de agua, no solamente le falta dinero a las alcaldías