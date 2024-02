CDMX: ¿Cómo solicitar la poda, derribo o limpieza de un árbol?

Foto: Cuartoscuro

Así puedes solicitar la poda y derribo de un árbol

Identificación oficial.

Domicilio donde se encuentra el árbol .

. Medios de contacto como número telefónico y correo electrónico.

Llenar el formato de solicitud de poda o derribo.

Especificar las razones de la solicitud y las afectaciones que se presentan.

Compartir fotografías donde se muestre el árbol y las afectaciones al entorno.

¿Podrían multarme su podo o derribo un árbol yo mismo?

En la Ciudad de México la poda, derribo y limpieza de los árboles forman parte de las actividades que implementa el gobierno para la seguridad de la población. Esto se hace cuando un árbol está afectando casas, edificios y la vía pública.Ante dicha situación los capitalinos pueden entrar al sitio web del Sistema de Atención Ciudadana ( SUAC ), donde podrán reportar las afectaciones. A continuación te diremos cómo solicitar la poda, derribo o limpieza de unen CDMX De acuerdo con Oikn-Oink , un sitio web especializado en economía, ya una vez que hayas ingresado al sitio web del SUAC en la sección de trámites te pedirán los siguientes documentos:Tu solicitud será revisada y en caso de representar un peligro se quitará ely se sembrará otro que no cause afectaciones.Puede que tengas las herramientas necesarias y la técnica para hacerlo tú mismo, pero si no hay un permiso de las autoridades locales, podrías ser multado por aproximadamente 89 mil 620 pesos. Y en caso de que estés remodelando tu casa o un establecimiento comercial, esta será suspendida.