Choca Auto contra Metrobús sobre Avenida Insurgentes Sur

La tarde de hoy miércoles 21 de enero de 2026 se registró un choque entre un automóvil particular y una unidad del Metrobús con número 1039 de la Línea 1 sobre la avenida Insurgentes Sur, a la altura de la alcaldía Álvaro Obregón, en la Ciudad de México, lo que generó afectaciones momentáneas a la circulación en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un auto compacto habría sido el presunto responsable del accidente, al impactarse contra la unidad del Metrobús que circulaba con dirección al sur de la capital. Tras el percance, el tránsito vehicular presentó retrasos, principalmente en los carriles confinados y laterales de Insurgentes.

¿Hay lesionados por el choque?

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizaron las primeras diligencias, tomaron los testimonios de los involucrados y coordinaron las labores para agilizar la vialidad.

Hasta el momento, no se reportan personas con lesiones de gravedad. Las autoridades continuaron con el retiro de las unidades y el deslinde de responsabilidades.

Historias recomendadas: