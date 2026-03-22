Choque Múltiple en Avenida Constituyentes Deja Al Menos 3 Lesionados en CDMX

Un choque múltiple registrado la tarde de este domingo en avenida Constituyentes dejó al menos tres personas lesionadas, quienes fueron atendidas en el lugar, mientras servicios de emergencia laboran en la zona para desalojar la zona del incidente.

Fueron al menos cuatro vehículos los que se vieron involucrados en la colisión. Ésta sucedió después del cruce con Circuito Interior, rumbo a la carretera México-Toluca, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Retiran vehículo con camión de bomberos

Las personas lesionadas fueron atendidas en el sitio del incidente por paramédicos.

Con ayuda de un camión de bomberos, realizaron labores para remolcar una camioneta de color blanco, la cual golpeó a varios vehículos.

En el sitio se registró congestión vial debido al choque y, posteriormente, las labores de emergencia.

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