Cierran Estaciones del Metro CDMX Hoy 24 de Mayo 2026: ¿Dónde No Hay Servicio?
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El Metro de CDMX ha anunciado que no hay operaciones en una decena de estaciones este domingo
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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció cierre de estaciones este domingo 24 de mayo 2026. Si saldrás de casa y usarás este servicio, en N+ te decimos cuál será la línea afectada y el tramo con afectaciones en el Metro de CDMX, para que puedas tomar tus previsiones.
Desde hace unas semanas, han sido varios los ajustes en el horario y corridas de trenes en la red del servicio, de cara a la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio en la capital del país.
¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX sin servicio hoy?
Debido a trabajos de rehabilitación en Línea 2, el Metro de CDMX informó que, a partir de las 20:00 horas del sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, es decir, durante todo el domingo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.
El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado, aunque dieron a conocer que se contará con apoyo gratuito de unidades de RTP.
Las estaciones cerradas hoy son:
- San Antonio Abad
- Chabacano
- Viaducto
- Xola
- Villa de Cortés
- Nativitas
- Portales
- Ermita
- General Anaya
- Tasqueña
¿Cuál es el horario del Metro CDMX en domingo?
El horario del Metro de la Ciudad de México los domingos es de 07:00 a 24:00 horas y aplica para todas las líneas de la red.
Otra de las modificaciones del servicio este día de la semana es que puedes ingresar a las instalaciones con tu bicicleta durante todo el día.
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