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Cierran Estaciones del Metro CDMX Hoy 24 de Mayo 2026: ¿Dónde No Hay Servicio?

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El Metro de CDMX ha anunciado que no hay operaciones en una decena de estaciones este domingo

Cierres emn Metro de CDMX hoy 24 de mayo 2026

El Metro CDMX anunció modificaciones en su servicio este domingo 24 de mayo 2026. Foto: Cuartoscuro

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El Sistema de Transporte Colectivo (STC) anunció cierre de estaciones este domingo 24 de mayo 2026. Si saldrás de casa y usarás este servicio, en N+ te decimos cuál será la línea afectada y el tramo con afectaciones en el Metro de CDMX, para que puedas tomar tus previsiones.

Desde hace unas semanas, han sido varios los ajustes en el horario y corridas de trenes en la red del servicio, de cara a la inauguración del Mundial 2026, que se llevará a cabo el próximo 5 de junio en la capital del país.

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¿Cuáles son las estaciones del Metro CDMX sin servicio hoy?

Debido a trabajos de rehabilitación en Línea 2, el Metro de CDMX informó que, a partir de las 20:00 horas del sábado 23 de mayo y hasta el inicio del servicio del lunes 25 de mayo, es decir, durante todo el domingo, el servicio de trenes será de Pino Suárez a Cuatro Caminos por ambos sentidos.

El tramo de San Antonio Abad a Tasqueña permanecerá cerrado, aunque dieron a conocer que se contará con apoyo gratuito de unidades de RTP.

Las estaciones cerradas hoy son:

  • San Antonio Abad
  • Chabacano
  • Viaducto
  • Xola
  • Villa de Cortés
  • Nativitas
  • Portales
  • Ermita
  • General Anaya
  • Tasqueña

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¿Cuál es el horario del Metro CDMX en domingo?

El horario del Metro de la Ciudad de México los domingos es de 07:00 a 24:00 horas y aplica para todas las líneas de la red.

Otra de las modificaciones del servicio este día de la semana es que puedes ingresar a las instalaciones con tu bicicleta durante todo el día.

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