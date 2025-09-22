¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy 22 de Septiembre? Esto Informan Capufe y la GN

¿Vas a transitar por la autopista México-Querétaro? Aquí en N+ te damos a conocer el reporte de las autoridades sobre la situación en dicha vialidad hoy, 22 de septiembre de 2025, para que tomes previsiones y no se te haga tarde al realizar tus actividades.

Este lunes, la autopista amaneció con carga vehicular, de acuerdo con el reporte de Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN), por lo que las instancias pidieron a los automovilistas circular con precaución.

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 22 de septiembre de 2025?

Todos los días, tanto Capufe como la GN proporcionan informes en redes sociales sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro. A continuación, te informamos sobre las afectaciones de hoy:

A las 22:00 horas del domingo 21 de septiembre, Capufe reportó reducción de carriles por atención de accidente (choque por alcance) en el km 187, dirección Ciudad de México (CDMX).

A las 22:45 horas, las autoridades informaron que se atendió el accidente en el km 187, por lo que restableció la circulación y el tramo comenzó a operar de manera normal.

A las 6:54 horas del lunes 22 de septiembre , se alertó sobre carga vehicular en el km 56 , dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes.

del lunes , se alertó sobre , dirección Querétaro, a la altura de la salida al Poblado de Jorobas, sin reporte de incidentes. A las 08:25 horas, se pidió manejar con precaución ante carga vehicular del kilómetro 33 al 42, dirección CDMX, sin reporte de incidente.

