Cierre en Calzada de Tlalpan Hoy: Alternativas Viales este 16 de Marzo 2026

Este lunes, 16 de marzo de 2026, se registra un cierre de circulación en Calzada de Tlalpan, en dirección al Centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX), debido a obras en la zona rumbo al mundial 2026.

El cierre a la circulación se registra en Calzada de Tlalpan casi esquina con Viaducto, en la alcaldía Cuauhtémoc, solo se permite el acceso a los autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que apoyan a usuarios de la Línea 2 del Metro, que también se encuentra con obras de remodelación.

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Alternativa vial por cierre en Calzada de Tlalpan

Los conductores que circulan por Calzada de Tlalpan son desviados a Viaducto, la alternativa vial es la calle Isabel la Católica, para que se pueda superar el punto.

Trabajadores de la zona señalan que Calzada de Tlalpan va permanecer cerrada todo el día, así que se recomienda evitar la zona, en la medida de lo posible, o usar las rutas alternas.

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Con información de N+

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