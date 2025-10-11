Clima: ¿A Qué Hora Lloverá Hoy, Sábado 11 de Octubre en la CDMX?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronostica para hoy 11 de octubre un amanecer frío y lluvias acompañadas con posibles descargas eléctricas en la Ciudad de México.

En una tarjeta informativa, la dependencia detalla que por la mañana se espera una ambiente fresco y bancos de niebla, así como ambiente frío en zonas altas del Valle de México.

Mientras que, por la tarde, se pronostica ambiente templado con lluvias e intervalos de chubascos en la Ciudad de México.

Asimismo, la temperatura máxima estimada en la capital del país es de 20 a 22 grados. Mientras que la mínima se estima sea de 13 a 15 grados.

En cuanto en el Estado de México se esperan lluvias puntuales fuertes, acompañadas con posibles descargas eléctricas.

El SMN alerta que las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Además las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Nota relacionada: Lluvias Hoy En Vivo: Últimas Noticias y Cobertura de Inundaciones en México

Clima: A qué hora lloverá este domingo 12 de octubre

Para este domingo 12 de octubre, se pronostica cielo medio nublado a nublado durante el día.

Por la mañana, se prevé ambiente fresco, con bancos de niebla en el Valle de México.

En tanto, por la tarde, se pronostica ambiente templado a cálido, cielo nublado con probabilidad de lluvias aisladas en la Ciudad de México y chubascos en el Estado de México; las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas.

La temperatura máxima estimada en la Ciudad de México: 22 a 24 grados.

La temperatura mínima estimada en la Ciudad de México: 13 a 15 grados.

Derrumbes y Crecidas de Ríos y Arroyos Impactan Abasto de Energía en Varios Estados

Historias recomendadas:

Triple Alerta por Fuertes Lluvias Hoy; Iztapalapa y Zona Sur de la CDMX son las Más Afectadas

Saldo Mortal por Lluvias en México: Sube a 29 la Cifra de Fallecidos en 4 Estados