Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas
Esta noche, la secretaría de Protección Civil activó la Alerta en 8 alcaldías que se verán afectadas por lluvias fuertes
Esta noche, la secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la CDMX informó que activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en las siguientes alcaldías:
Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes para la noche del lunes 22/12/2025
- Álvaro Obregón
- Coyoacán
- Iztapalapa
- Magdalena Contreras
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Tlalpan
- Xochimilco.
Autoridades alertan por lluvias fuertes
Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.
Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si sales de casa, utilizar paraguas o impermeable
Activan marcha lenta en el Metro
El Metro activó la marcha lenta por seguridad en Líneas del Metro:
Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro
¿Qué significa la Alerta Amarilla por lluvias?
La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene cinco niveles de alerta por lluvia, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:
- Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana
- Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias
- Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles
- Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños
- Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves
