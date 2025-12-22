Inicio Ciudad de México Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas

Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas

|

N+

-

Esta noche, la secretaría de Protección Civil activó la Alerta en 8 alcaldías que se verán afectadas por lluvias fuertes

Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas

Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas. Foto: Cuartoscuro

COMPARTE:

Esta noche, la secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la CDMX informó que activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en las siguientes alcaldías: 

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes para la noche del lunes 22/12/2025 

  • Álvaro Obregón
  • Coyoacán
  • Iztapalapa
  • Magdalena Contreras
  • Milpa Alta
  • Tláhuac
  • Tlalpan
  • Xochimilco. 

Autoridades alertan por lluvias fuertes

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si sales de casa, utilizar paraguas o impermeable

Activan marcha lenta en el Metro

El Metro activó la marcha lenta por seguridad en Líneas del Metro:

Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro

¿Qué significa la Alerta Amarilla por lluvias?

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene cinco niveles de alerta por lluvia, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

  • Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana
  • Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias
  • Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles
  • Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños
  • Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves

Historias recomendadas:

Información N+ 

Lluvias e Inundaciones
Inicio Ciudad de México Clima cdmx hoy 22 de diciembre 2025 activan alerta lluvia lista alcaldias afectadas