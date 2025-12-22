Activan Alerta Amarilla por Lluvias Fuertes Esta Noche en CDMX: Lista de Alcaldías Afectadas

Esta noche, la secretaría de Gestión Integral y Protección Civil de la CDMX informó que activó la Alerta Amarilla por lluvias fuertes en las siguientes alcaldías:

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes para la noche del lunes 22/12/2025

Álvaro Obregón

Coyoacán

Iztapalapa

Magdalena Contreras

Milpa Alta

Tláhuac

Tlalpan

Xochimilco.

Autoridades alertan por lluvias fuertes

Los peligros asociados son lluvias fuertes que pueden generar encharcamientos y corrientes de agua en calles y avenidas, así como caída de ramas, árboles y lonas.

Se recomienda retirar la basura de las coladeras del interior y exterior del hogar, cerrar puertas y ventanas, no cruzar calles o avenidas con corrientes de agua y, si sales de casa, utilizar paraguas o impermeable

Activan marcha lenta en el Metro

El Metro activó la marcha lenta por seguridad en Líneas del Metro:

Continúa lloviendo en la ciudad, se implementa marcha de seguridad en las Líneas: 2, 3, 5 y 12. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro

¿Qué significa la Alerta Amarilla por lluvias?

La secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil tiene cinco niveles de alerta por lluvia, del verde al púrpura, que significan lo siguiente:

Verde: Condiciones promedio en la capital mexicana

Amarillo: Presencia de hidrometeoros ligeros que ocasionan daños si se asocian a otras circunstancias

Naranja: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad puede producir daños en estructuras frágiles

Rojo: Fenómenos meteorológicos cuya intensidad provoca daños

Púrpura: Fenómenos meteorológicos con intensidad pocas veces registrada, que ocasiona daños graves

