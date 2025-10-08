Lluvias en CDMX Hoy: Activan Doble Alerta y Aplican Marcha de Seguridad en 9 Líneas del Metro

La tarde de este miércoles 8 de octubre de 2025, la secretaría de Gestión Integral y Protección Civil emitió Alerta Amarilla por lluvias en todas las alcaldías de la Ciudad de México. También se activó la Alerta Naranja en las alcaldías: Álvaro Obregón, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Milpa Alta y Tlalpan.

Se pronostican lluvias de entre 15 y 29 litros por metro cuadrado hasta la madrugada de mañana.

Metro implementa marcha de seguridad

Ante la lluvia de este día, el Metro informó que de implementa marcha de seguridad en las siguientes Líneas:

2, 3, 4, 5, 8, 9, A, B y 12, por lo que el avance de los trenes es lento. Esta medida reduce la velocidad de los trenes para garantizar un trayecto seguro

Las autoridades recomiendan:

Portar paraguas o impermeable

Barrer coladeras y mantenlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, es importante, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

