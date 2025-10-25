Clima: ¿Lloverá Mañana Durante la Procesión de Catrinas en CDMX 2025?

Las calles del Centro Histórico de la Ciudad de México se llenarán mañana de color, flores de cempasúchil, música y elegantes catrinas que rendirán homenaje a la muerte, en una de las expresiones más emblemáticas del Día de Muertos.

La procesión de catrinas, que ya es una tradición capitalina, reúne a miles de personas caracterizadas con maquillaje, sombreros, trajes y vestidos inspirados en la icónica figura creada por José Guadalupe Posada, símbolo de la crítica social y del espíritu festivo que caracteriza a México.

Durante el desfile, que recorre importantes avenidas de la ciudad, se pueden disfrutar altares, música, danza y un ambiente familiar donde la vida y la muerte se celebran juntas. Es, sin duda, una cita obligada para locales y visitantes que buscan vivir la esencia del Día de Muertos en una experiencia colectiva y artística.

Condiciones en el Valle de México

Y aunque el cielo podría nublarse por la tarde en el Valle de México, el pronóstico meteorológico indica que no se esperan lluvias en la Ciudad de México, por lo que la procesión podrá disfrutarse sin preocupaciones por el clima. En cambio, se prevén chubascos y posibles descargas eléctricas en el suroeste del Estado de México, con temperaturas más bajas en esa zona.

Así que quienes asistan a la procesión en la capital solo deberán prepararse para un ambiente cálido por la tarde (hasta 27 °C), con viento del norte que podría alcanzar rachas de 40 km/h.

Todo apunta a que el clima acompañará la magia de las catrinas y su desfile, permitiendo que la celebración se viva en todo su esplendor.

