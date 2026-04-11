Clima Hoy CDMX: Alerta por Lluvia y Granizo en 11 Alcaldías; ¿A Qué Hora se Espera Tormenta?

La autoridad capitalina ha emitido alerta por pronóstico de fuertes lluvias y caída de granizo en 11 alcaldías de Ciudad de México para este sábado 11 de abril 2026. Conoce aquí cuál es la previsión del clima hoy en CDMX y a qué hora se espera la tormenta.

¿Dónde y a qué hora hay alerta por lluvia en CDMX hoy?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó Alerta Amarilla por pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo para la tarde y noche del sábado 11 de abril 2026 en las siguientes alcaldías:

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Milpa Alta

Tlalpan

Venustiano Carranza

De acuerdo con la SGIRPC, la alerta amarilla por lluvias fuertes y granizo se esperan de 13:00 a 21:00 horas,

¿Cuál es el pronóstico del clima en CDMX?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el pronóstico meteorológico indica que para el Valle de México este sábado habrá cielo medio nublado a nublado durante el día. Por la tarde, ambiente templado a cálido con lluvias puntuales fuertes en el Estado de México, las cuales podrían ocasionar encharcamientos, inundaciones y deslaves, e incremento en los niveles de ríos y arroyos; chubascos en la Ciudad de México.

Todas las lluvias con descargas eléctricas y posible caída de granizo. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 11 a 13 °C y la máxima de 25 a 27 °C.

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