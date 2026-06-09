Seguirá Lluvia en CDMX Hoy: ¿A Qué Hora se Espera Muy Fuerte con Granizo?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) advirtió que las lluvias continuarán en la Ciudad de México (CDMX) hoy, 9 de junio de 2026, las cuales estarán acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

En su pronóstico de este martes, también indicó que a lo largo del día prevalecerá el cielo nublado y habrá vientos con rachas fuertes.

Ante ello, aquí te decimos a qué hora se prevén las tormentas y el granizo, y en qué zonas de la capital mexicana, para que tomes medidas preventivas y evites afectaciones.

¿A qué se debe la lluvia en CDMX?

Las lluvias en el Valle de México, incluida la CDMX, se deben a la presencia de varios fenómenos meteorológicos, como la depresión tropical Boris, que este martes tocó tierra como tormenta.

Depresión tropical Boris.

Canales de baja presión en el interior del país.

Inestabilidad atmosférica.

Ingreso de aire húmedo del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

De acuerdo con la Comisión Nacional de Agua, la interacción de esos eventos naturales ocasionará de chubascos a lluvias intensas en 29 entidades. Para la CDMX y el Estado de México previó que las precipitaciones sean fuertes.

¿A qué hora lloverá hoy en CDMX?

La SGIRPC precisó en su pronóstico del tiempo de este martes que hoy prevalecerá cielo nublado con lluvias intermitentes y algunas lluvias fuertes puntuales acompañadas de actividad eléctrica y posible caída de granizo.

Asimismo, previó vientos de dirección variable, de 10 a 25 m/h, con rachas de 45 km/h.

Según la dependencia capitalina, las lluvias fuertes y caída de granizo se prevén de 15:00 a 21:00 horas, principalmente en las zonas oriente, poniente y sur.

Recomendaciones

Ante lluvias en el país, la Comisión Nacional de Protección Civil ha emitido recomendaciones a la ciudadanía para evitar afectaciones, entre ellas:

Evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

Mantenerse alejado de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves.

Extremar precauciones ante vientos fuertes.

Abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados.

Atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB