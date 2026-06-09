Seguirá Lluvia en CDMX Hoy: ¿A Qué Hora se Espera Muy Fuerte con Granizo?

Conoce aquí detalles del pronóstico del tiempo en la Ciudad de México este martes 9 de junio de 2026

Espejo de agua frente a Bellas Artes, luego de intensa lluvia en CDMX el 6 de junio de 2026. Foto: CuartoscuroEspejo de agua frente a Bellas Artes, luego de intensa lluvia en CDMX el 6 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro

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¡Atención CDMX! Hoy, 9 de junio de 2026, se esperan lluvias fuertes con granizo. Conoce las zonas afectadas y toma precauciones.

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