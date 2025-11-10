Hoy No Circula este Lunes 10 de Noviembre de 2025 en CDMX y Edomex: ¿Qué autos pueden transitar?

El programa Hoy No Circula del lunes 10 de noviembre de 2025 aplica de manera normal para los autos con engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6, hologramas 1 y 2, que transitan en la Ciudad de México y algunos municipios del Estado de México.

A partir de las 5:00 a las 22:00 horas de este lunes, los autos mencionados no podrán circular en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios mexiquenses, por lo que se recomienda cumplir con la normativa para evitar ser sancionados.

Los vehículos excluidos del Hoy No Circula son aquellos con holograma cero (0) y doble cero (00), autos híbridos y eléctricos, motos, taxis y transporte público, de emergencia y de carga, y los conducidos por personal de salud.

También quedan libres los vehículos de cortejos fúnebres y servicios funerarios, los conducidos por personas con discapacidad, del Servicio Público Federal, y de transporte de procedencia extranjera o matriculados en otras entidades de la Megalópolis con Pase Turístico.

¿A qué hora comienza el programa Hoy No Circula?

El programa Hoy No Circula de este lunes 10 de noviembre de 2025 comienza a las 5:00 horas y terminará a las 22:00 horas del mismo día. Por esta razón, debes estar atento a cumplir con los lineamientos de las autoridades.

¿Por qué se aplica el Hoy No Circula?

El objetivo del programa Hoy No Circula es prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes a la atmósfera de la Zona Metropolitana del Valle de México, la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco.

Las restricciones se aplican en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 40 municipios del Estado de México:

Ciudad de México

Álvaro Obregón.

Azcapotzalco.

Benito Juárez.

Coyoacán.

Cuajimalpa.

Cuauhtémoc.

Gustavo A. Madero.

Iztacalco.

Iztapalapa.

Magdalena Contreras.

Miguel Hidalgo.

Milpa Alta.

Tláhuac.

Tlalpan.

Venustiano Carranza.

Xochimilco.

Estado de México

Atizapán de Zaragoza.

Coacalco de Berriozábal.

Cuautitlán.

Cuautitlán Izcalli.

Chalco.

Chicoloapan.

Chimalhuacán.

Ecatepec de Morelos.

Huixquilucan.

Ixtapaluca.

La Paz.

Naucalpan de Juárez.

Nezahualcóyotl.

Nicolás Romero.

Tecámac.

Tlalnepantla de Baz.

Tultitlán.

Valle de Chalco.

De acuerdo con lo publicado en la Gaceta del Gobierno del Estado de México, el 1 de julio de 2025 se amplió el programa Hoy No Circula a los municipios mexiquenses de la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y la Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco:

Zona Metropolitana del Valle de Toluca (ZMVT)

Almoloya de Juárez

Calimaya

Chapultepec

Lerma

Metepec

Mexicaltzingo

Ocoyoacac

Otzolotepec

San Antonio la Isla

San Mateo Atenco

Rayón

Temoaya

Tenango del Valle

Toluca

Xonacatlán

Zinacantepec

Zona Metropolitana de Santiago Tianguistenco (ZMST)

Almoloya del Río

Atizapán

Capulhuac

Texcalyacac

Tianguistenco

Xalatlaco

Infracciones por no cumplir con el Hoy No Circula en ZMVT y ZMST

En estos municipios, las infracciones comenzarán hasta el 1 de enero de 2026, en tanto y hasta el 31 de diciembre de 2025, la Secretaría del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible en coordinación con las autoridades estatales y municipales competentes, realizarán campañas de socialización, sensibilización y difusión del contenido del programa.

¿Cuáles son las multas por no cumplir con el Hoy No Circula?

Además de la retención del auto, las multas por incumplir el programa Hoy No Circula es de 20 a 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que equivale a una infracción de 2 mil 262 pesos hasta los 3 mil 394 pesos.

Historias recomendadas:

ASJ