¿Cómo Está el Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones

Si vas a transitar por la carretera México-Querétaro, checa cómo está el tráfico en la autopista y toma previsiones para que llegues con tiempo a tu destino

¿Cómo está el Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones

Autopista México-Querétaro con dirección a la CDMX. Foto: @GN_Carreteras

Este 17 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro registró afectaciones a la circulación por accidentes viales, por lo que aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 17 de septiembre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

  • A las 23:35 horas del martes, Capufe indicó que en el kilómetro 115 de la autopista México-Querétaro dirección Querétaro se registraba reducción de carriles por atención de un accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).
  • A las 00:12 horas Capufe informó que luego de atender un accidente en el kilómetro 188, dirección CDMX, el tramo opera con normalidad.
  • A las 02:27 horas Capufe indicó que se restablecía la circulación en el kilómetro 115 de la autopista en dirección a Querétaro, una que vez que se atendió el accidente.
  • A las 09:37 horas, se informó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 130, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). 
  • A las 09:53 horas, Capufe alertó sobre reducción de carriles del km 194 al km 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.
  • A las 10:07 horas, se reportó reducción de carriles en el km 135, dirección CDMX, por obras y labores de mantenimiento.
  • A las 10:42 horas, se restableció la circulación en el km 130, dirección Querétaro, luego de atención del accidente
     

Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

Accidentes de Carretera
