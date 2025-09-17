¿Cómo está el Tráfico en la Autopista México-Querétaro Hoy? Capufe Informa Afectaciones

Este 17 de septiembre de 2025, la autopista México-Querétaro registró afectaciones a la circulación por accidentes viales, por lo que aquí te informamos cómo está el tránsito para que tomes precauciones y no se te haga tarde al realizar tus actividades diarias.

También puedes visitar todos los canales de N+ para enterarte sobre cierres, bloqueos, percances y manifestaciones en ésta y otras autopistas principales de la zona centro del país, especialmente en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

¿Hay cierres en la México-Querétaro hoy 17 de septiembre de 2025?

Todos los días, Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional (GN) proporcionan un informe sobre las afectaciones en la autopista México-Querétaro.

A las 23:35 horas del martes, Capufe indicó que en el kilómetro 115 de la autopista México-Querétaro dirección Querétaro se registraba reducción de carriles por atención de un accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada).

del martes, indicó que en el de la dirección se registraba de por atención de un (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). A las 00:12 horas Capufe informó que luego de atender un accidente en el kilómetro 188 , dirección CDMX, el tramo opera con normalidad .

informó que luego de atender un , dirección CDMX, el . A las 02:27 horas Capufe indicó que se restablecía la circulación en el kilómetro 115 de la autopista en dirección a Querétaro, una que vez que se atendió el accidente.

Capufe indicó que se de la autopista en dirección a Querétaro, una que vez que se atendió el accidente. A las 09:37 horas , se informó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 130, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas).

, se informó sobre el cierre parcial de la circulación en el km 130, dirección Querétaro, por atención de accidente (maniobras para el retiro de las unidades siniestradas). A las 09:53 horas , Capufe alertó sobre reducción de carriles del km 194 al km 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento.

, Capufe alertó sobre reducción de carriles del km 194 al km 207, dirección Querétaro, por labores de mantenimiento. A las 10:07 horas , se reportó reducción de carriles en el km 135, dirección CDMX, por obras y labores de mantenimiento.

, se reportó reducción de carriles en el km 135, dirección CDMX, por obras y labores de mantenimiento. A las 10:42 horas, se restableció la circulación en el km 130, dirección Querétaro, luego de atención del accidente



Con información de Capufe y Guardia Nacional Carreteras | N+

