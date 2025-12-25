¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 25 de Diciembre? Esto Reportan Capufe y GN

Con el fin de que no tengas problemas en tus traslados y tomes las previsiones necesarias para no retrasar la llegada a tu destino, te contamos cómo está el tránsito en la autopista México-Puebla este jueves 25 de diciembre de 2025.

La importancia de esta vía radica en ser una de las entradas principales a la Ciudad de México, por lo que cualquier inconveniente se convierte en un problema para la movilidad de miles de personas que usan esta vía para sus actividades.

Aquí, te contamos lo que reportan Caminos y Puentes Federales (Capufe) y la Guardia Nacional Carreteras respecto a percances o afectaciones en la México-Puebla.

¿Hay cierres en la autopista México-Puebla?

Hasta las 5:00 horas, Capufe no reportó algún incidente que afectara la circulación en la autopista México-Puebla en ninguno de sus sentidos.

Con información de N+

LECQ