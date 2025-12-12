¿Se Espera Lluvia Hoy? Así Estará el Clima en CDMX este 12 de Diciembre de 2025
N+
Conoce el pronóstico del clima para este viernes 12 de diciembre de 2025, Día de la Virgen de Guadalupe, en la CDMX
COMPARTE:
Este viernes, 12 de diciembre de 2025, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy, Día de la Virgen de Guadalupe, en la capital del país.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que por la mañana, habrá cielo medio nublado a nublado durante el día en el Valle de México, así como ambiente frío a fresco, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado.
- La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.
- Para Toluca, Estado de México (Edomex), se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.
Así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
Noticia relacionada: Pronóstico del Tiempo VIERNES 12 de Diciembre de 2025: Lluvias y Granizo en el País
¿Se esperan lluvias hoy en la CDMX?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevén máximas cálidas; cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde sin posibilidad de lluvias.
Para este viernes se prevén máximas cálidas; cielo medio #nublado con aumento de nublados por la tarde sin #lluvias.— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) December 12, 2025
Se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana de la #SGIRPC.#PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/wuE1P7Tlc1
Además, se prevé viento de componente Norte de 5 a 20 km/h con rachas de 35 km/h. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.
Toma en cuenta que en el Edomex podría haber chubascos con descargas eléctricas.
Historias recomendadas:
- ¿Cuándo Empiezan las Posadas 2025? Este Día Inician las Celebraciones de Diciembre
- Perritos Peregrinos: ¿Qué Pasa con los Lomitos Abandonados en Fiestas a la Virgen de Guadalupe?
- ¿Joven a los 32 Años? Estudio sobre el Cerebro Revela Cuándo Termina Realmente la Adolescencia
Con información de N+
Rar