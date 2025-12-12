¿Se Espera Lluvia Hoy? Así Estará el Clima en CDMX este 12 de Diciembre de 2025

Este viernes, 12 de diciembre de 2025, así estará el clima en la Ciudad de México (CDMX). Te decimos si se esperan lluvias hoy, Día de la Virgen de Guadalupe, en la capital del país.

Video: Clima Hoy en México del 12 de Diciembre de 2025 con Raquel Méndez: Más Lluvias en el País

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que por la mañana, habrá cielo medio nublado a nublado durante el día en el Valle de México, así como ambiente frío a fresco, y muy frío con bancos de niebla en zonas altas. Por la tarde, ambiente templado.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 8 a 10 °C y la máxima de 23 a 25 °C.

Para Toluca, Estado de México (Edomex), se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Así como viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

¿Se esperan lluvias hoy en la CDMX?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México informó que hoy se prevén máximas cálidas; cielo medio nublado con aumento de nublados por la tarde sin posibilidad de lluvias.

Además, se prevé viento de componente Norte de 5 a 20 km/h con rachas de 35 km/h. Sin embargo, se recomienda estar atentos a los avisos del Sistema de Alerta Temprana.

Toma en cuenta que en el Edomex podría haber chubascos con descargas eléctricas.

