Así Operaban ‘Los Mancilla’, Banda de Robo de Autos y Venta de Autopartes a Talleres en CDMX

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) informó hoy, 10 de abril de 2026, que fueron detenidas 5 personas, presuntas integrantes del grupo delictivo Los Mancilla, dedicado al robo de autos y veta de autopartes; aquí te contamos cómo operaba la banda criminal.

Cae banda de robo de autos

De acuerdo con la SSC, 5 personas fueron detenidas durante 3 cateos ejecutados en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

En uno de los inmuebles cateados, en la colonia Segunda Ampliación Santiago Acahualtepec, en Iztapalapa, fue detenido Fernando ’N’, de 41 años de edad, presunto líder de Los Mancilla, quien cuenta con antecedentes delictivos por encubrimiento por receptación, en 2022; delitos contra la salud, en 2023, y tiene una orden de aprehensión vigente por robo de vehículo.

Durante los operativos también fueron detenidos Claudia Mireya ’N’, de 39 años de edad, esposa de Fernando ’N', y tres colaboradores: Marel García ’N’, de 20 años; Mishelle Esther ’N’, de 27 años, e Irving Isaac ’N’, de 28 años.

Video: Cateos en Iztapalapa Dejan Cinco Detenidos por Robo de Vehículos y Autopartes en CDMX

Los colaboradores del líder de Los Mancilla fueron arrestados durante cateos ejecutados en las colonias Ampliación Los Reyes y Los Reyes Culhuacán.

Las autoridades decomisaron 50 toneladas de autopartes de diferentes vehículos, documentos vehiculares, 199 dosis de droga y un arma de fuego, entre otros objetos.

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¿Cómo operaban Los Mancilla?

El supuesto líder de Los Mancilla era el responsable de coordinar los robos de autos, principalmente de la marca Nissan, y también organizaba la venta de las piezas de autopartes a talleres mecánicos, en distintas zonas de la Ciudad de México.

La esposa de Fernando ’N’ era encargada de vigilar los inmuebles y resguardar la documentación de los vehículos robados.

Dicho grupo delictivo está posiblemente relacionado con al menos 11 carpetas de investigación, iniciadas a través de denuncias ciudadanas por el robo de vehículos de la marca japonesa, ocurridos entre 2025 y 2026.

#Importante | En el marco de la Estrategia de Combate al Robo de Vehículos y Autopartes instruida por la Jefa de Gobierno @ClaraBrugadaM, se ejecutaron tres órdenes de cateo en predios de @Alc_Iztapalapa ligados a un grupo delictivo vinculado a 11 carpetas de investigacion por… pic.twitter.com/NyL6IM4h6b — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 10, 2026

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Con información de N+.

RMT