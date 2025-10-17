¿Cómo Va el Proceso contra Héctor 'N' y Dónovan 'N', Agresores del Abogado David Cohen?

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó una orden de aprehensión contra Héctor 'N', por el delito de homicidio en contra del abogado David Cohen.

Héctor había permanecido internado en el Hospital Rubén Leñero, donde se recuperaba de una lesión en el brazo izquierdo, y esta tarde fue trasladado al Reclusorio Oriente.

El joven de 18 años fue detenido instantes después del ataque al abogado, ocurrido en Ciudad Judicial, por un policía de investigación que pasaba por el lugar, quien repelió la agresión y lo lesionó de bala.

Su presunto cómplice, Dónovan 'N' fue detenido el miércoles por policías, por su probable participación en la ejecución.

En la Fiscalía indicaron que tanto Héctor 'N' como Dónovan 'N' participaron en el atentado, pues ambos portaban armas de fuego y fueron ubicados en el lugar del crimen.

Avanza investigación contra Héctor 'N' y Dónovan 'N'

Fuentes del Poder Judicial de la Ciudad de México informaron que el Ministerio Público solicitó la orden de aprehensión al contar con elementos de que Héctor fue contratado para asesinar al abogado.

Se espera que en las próximas horas la Fiscalía cumplimente la orden de aprehensión y presente al joven ante un juez de control.

Mientras tanto, Dónovan 'N' continúa declarando en la Fiscalía de Homicidios.

En la dependencia señalaron que se pudo corroborar que ambos portaban armas. Incluso, indicaron que se realizarán peritajes para precisar quién de los dos fue quien hirió al abogado.

Además, la dependencia realiza un análisis de los casos que el despacho de la víctima llevaba y también investiga si había recibido algún tipo de amenaza por su labor.

