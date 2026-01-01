¿Cuáles Municipios del Edomex y Alcaldías de CDMX Tienen Contingencia Ambiental Hoy?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este jueves 1 de enero de 2026, que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica regional en la zona sureste del Valle de México.

Video relacionado: Activan Fase Uno de Contingencia Ambiental en Toluca, ¿Qué Vehículos Suspenden Circulación?

SE MANTIENE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.



Mas información: https://t.co/2BHdpbkUUr pic.twitter.com/V2s0nRRRzd — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026

Video. Se Mantiene Contingencia Ambiental Regional Hoy 1 de Enero 2026

Esto, por los altos niveles de partículas contaminantes, provocados principalmente por:

Uso generalizado de pirotecnia

Quema de materiales

Combustibles

Esta situación se agravó por una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, informó la autoridad ambiental.

¿Cuáles municipios y alcaldías aplican la contingencia?

La contingencia aplica para las siguientes alcaldías de de la Ciudad de México:

Alcaldías

Iztapalapa

Milpa Alta

Tláhuac

Xochimilco

Municipios del Edomex

Amecameca

Atlautla

Ayapango

Chalco

Cocotitlán

Ecatzingo

Juchitepec

Ozumba

Temamatla

Tenango del aire

Tepetlixpa

Tlalmanalco

Santiago Tianguistenco

Valle de Chalco Solidaridad

Hasta el momento no se ha informado sobre una modificación en el programa Hoy No Circula

Mantienen fase 1 de contingencia ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco

También se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. El gobierno de la entidad informó que se registraron altas concentraciones de partículas contaminantes en los municipios de:

Almoloya de Juárez

Xonacatlán

Esto, derivado de fogatas y quema de pirotecnia, así como por inversión térmica y condiciones adversas para la dispersión de contaminantes.

El 2 de enero deberán suspender su circulación de las 5:00 horas a las 22:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación 2.

Los vehículos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito numérico 2, 4, 6, 8 y 0

Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI