¿Cuáles Municipios del Edomex y Alcaldías de CDMX Tienen Contingencia Ambiental Hoy?

Contaminación ambiental en el Valle de México. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este jueves 1 de enero de 2026, que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica regional en la zona sureste del Valle de México

Video. Se Mantiene Contingencia Ambiental Regional Hoy 1 de Enero 2026

Esto, por los altos niveles de partículas contaminantes, provocados principalmente por: 

  • Uso generalizado de pirotecnia 
  • Quema de materiales
  • Combustibles

Esta situación se agravó por una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, informó la autoridad ambiental.

¿Cuáles municipios y alcaldías aplican la contingencia?

La contingencia aplica para las siguientes alcaldías de de la Ciudad de México: 

Alcaldías

  • Iztapalapa
  • Milpa Alta
  • Tláhuac 
  • Xochimilco

Municipios del Edomex

  • Amecameca
  • Atlautla
  • Ayapango
  • Chalco
  • Cocotitlán
  • Ecatzingo
  • Juchitepec
  • Ozumba
  • Temamatla
  • Tenango del aire
  • Tepetlixpa
  • Tlalmanalco
  • Santiago Tianguistenco
  • Valle de Chalco Solidaridad

 Hasta el momento no se ha informado sobre una modificación en el programa Hoy No Circula

Mantienen fase 1 de contingencia ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco 

También se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Estado de México.  El gobierno de la entidad informó que se registraron altas concentraciones de partículas contaminantes en los municipios de:

  • Almoloya de Juárez
  • Xonacatlán

Esto, derivado de fogatas y quema de pirotecnia, así como por inversión térmica y condiciones adversas para la dispersión de contaminantes.

  • El 2 de enero deberán suspender su circulación de las 5:00 horas a las 22:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación 2.
  • Los vehículos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito numérico 2, 4, 6, 8 y 0
  • Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6

