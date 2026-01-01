¿Cuáles Municipios del Edomex y Alcaldías de CDMX Tienen Contingencia Ambiental Hoy?
N+
En estas alcaldías y municipios, la situación se agravó por una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, informó la autoridad ambiental
COMPARTE:
La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó la tarde de este jueves 1 de enero de 2026, que se mantiene la fase 1 de la contingencia ambiental atmosférica regional en la zona sureste del Valle de México.
Video relacionado: Activan Fase Uno de Contingencia Ambiental en Toluca, ¿Qué Vehículos Suspenden Circulación?
SE MANTIENE LA CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA REGIONAL POR PARTÍCULAS PM2.5 EN LA ZONA SURESTE DEL VALLE DE MÉXICO.— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) January 1, 2026
Mas información: https://t.co/2BHdpbkUUr pic.twitter.com/V2s0nRRRzd
Esto, por los altos niveles de partículas contaminantes, provocados principalmente por:
- Uso generalizado de pirotecnia
- Quema de materiales
- Combustibles
Esta situación se agravó por una inversión térmica fortalecida por las bajas temperaturas y el viento muy débil, informó la autoridad ambiental.
¿Cuáles municipios y alcaldías aplican la contingencia?
La contingencia aplica para las siguientes alcaldías de de la Ciudad de México:
Alcaldías
- Iztapalapa
- Milpa Alta
- Tláhuac
- Xochimilco
Municipios del Edomex
- Amecameca
- Atlautla
- Ayapango
- Chalco
- Cocotitlán
- Ecatzingo
- Juchitepec
- Ozumba
- Temamatla
- Tenango del aire
- Tepetlixpa
- Tlalmanalco
- Santiago Tianguistenco
- Valle de Chalco Solidaridad
Hasta el momento no se ha informado sobre una modificación en el programa Hoy No Circula
Mantienen fase 1 de contingencia ambiental en Toluca y Santiago Tianguistenco
También se mantiene la fase 1 de contingencia ambiental atmosférica en la Zona Metropolitana del Valle de Toluca y Santiago Tianguistenco, en el Estado de México. El gobierno de la entidad informó que se registraron altas concentraciones de partículas contaminantes en los municipios de:
- Almoloya de Juárez
- Xonacatlán
Esto, derivado de fogatas y quema de pirotecnia, así como por inversión térmica y condiciones adversas para la dispersión de contaminantes.
- El 2 de enero deberán suspender su circulación de las 5:00 horas a las 22:00 horas, todos los vehículos con holograma de verificación 2.
- Los vehículos con holograma de verificación "1", cuyo último dígito numérico 2, 4, 6, 8 y 0
- Los vehículos con holograma de verificación "0" y "00", engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6
Historias recomendadas:
- Sofía Isabela, la Primera Bebé del 2026 en México; Nació en Tlalnepantla, Estado de México
- ¿Existe la Alergia al Frío? Estos Son los Factores de Riesgo por Ambiente Gélido
- ¿Por Qué Barranca del Muerto Se Llama Así? Origen del Nombre de Esta Zona de la CDMX
Con información de N+
HVI