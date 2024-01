Cristofher, Policía de CDMX, Denuncia Abuso Sexual por Parte de uno de sus Compañeros

Un policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) denunció que fue víctima de abuso sexual por parte de un compañero de la corporación; tras haber denunciado el hecho, el agente no solo ha sufrido discriminación, sino también amenazas de muerte.

Se trata de la primera vez que se revela un caso de abuso sexual entre policías hombres de la SSC.

Cristofher Ayala, policía con 12 años de servicio, denunció que la agresión ocurrió en 2019, cuando al salir de su jornada laboral, acudieron a un restaurante.

Los hechos me ocurrieron en 2019, cuando iba saliendo de servicio con tres personas; fuimos a Perros y Burros. Ahí, al calor de las copas, esta persona me empezó a insinuar ciertas cosas y con su mano me empezó a tocar, debajo de la mesa.