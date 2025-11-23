Cierres en Metrobús Mañana 24 de Noviembre 2025 en CDMX: ¿Qué Estaciones No Tendrán Servicio?

Si tienes dudas de salir de tu casa este lunes 24 de noviembre 2025 ante el cierre de carreteras en gran parte del país, incluyendo la zona metropolitana, puede que la siguiente información te haga cuestionarte más, pues se han anunciado cierres en estaciones de Metrobús para mañana. Conoce aquí que líneas y paradas no tendrán servicio, así como por cuántos días se extenderán estas interrupciones en las rutas.

Pero antes, te recordamos que ya te hemos compartido cuáles son las carreteras con bloqueos que se han confirmado, así como cuánto durarán las protestas que promete colapsar el acceso y salida en al menos 20 estados de la República.

¿Cuáles serán las estaciones del Metrobús cerradas el lunes 24 de noviembre 2025?

Deportivo 18 de Marzo

Revolución

Rojo Gómez

5 de Mayo

El Coyol

Iztacalco

