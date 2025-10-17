Resultados del Apoyo de 1 Millón 400 Mil Pesos: Cuándo Salen y Dónde Ver Listas de Seleccionados

El pre-registro del apoyo de 1 millón 400 mil pesos termina este viernes 17 de octubre de 2025 y las personas que hicieron la solicitud desean saber cuáles son los siguientes pasos para recibir los recursos, y acá te explicamos cuándo salen los resultados y dónde ver las lista de seleccionados en Trabajo CDMX.

Luego de que se diera a conocer la convocatoria del programa que ofrece apoyos desde 80 mil hasta más de un millón de pesos, los interesados tuvieron varios días para cargar sus documentos a la plataforma y posteriormente pasarán a las citas presenciales para continuar con el proceso.

El apoyo de 1,400,000 pesos forma parte del programa de la Secretaria de Trabajo y Fomento al Empleo de la Ciudad de México (CDMX), “Economía Social de la Ciudad de México” 2025, que también entrega un monto de 800 mil pesos a estos hombres y mujeres.

Video. Clara Brugada Rindió su Primer Informe y Destacó Seguridad, Economía y Gestión Hídrica

¿Qué sigue después del pre-registro al apoyo de 1 millón de pesos?

Una vez que se termine el llenado del pre-registro se notificará por correo electrónico el lugar, día y hora de la cita para entrega de documentación de manera presencial. Los documentos entregados en físico deberán ser perfectamente legibles y estar rubricados con tinta azul por todas las personas integrantes, además de entregar 4 juegos de copias.

Noticia relacionada. Los 6 Apoyos para Mujeres de 18 a 64 años con Registro en Octubre 2025: ¿Qué Piden? Requisitos

Posteriormente se realizará una visita domiciliaria y de asistencia técnica a las Cooperativas, y la Dirección de Fomento al Cooperativismo y la Dirección de Atención a Cooperativas enviarán el listado y los expedientes de las sociedades cooperativas aspirantes a beneficiarias.

Después el Comité de Evaluación de Proyectos revisará y valorará el listado de proyectos que considere deban ser apoyados, teniendo presente el cumplimento de los requisitos del subprograma de Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (CUCOS), los criterios de equidad territorial y de desarrollo.

Posteriormente se notificará a cada Sociedad Cooperativa constituida o en proceso de constitución, el resultado de la evaluación directamente en el correo electrónico registrado como medio de contacto.

¿Cuándo salen resultados del apoyo de 1,400,000 pesos?

De acuerdo con las reglas de operación, presentadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, los resultados del apoyo de 1,400,000 pesos se publicarán 30 días hábiles después de que se completen todos los requisitos del expediente por cada una de las cooperativas.

Noticia relacionada. Apoyos del Bienestar por Lluvias en México: ¿Cuándo Inicia Entrega y En Qué Estados Habrá Censo?

Sin embargo, la publicación de las cooperativas beneficiarias podría ampliarse en función de la respuesta del Instituto Nacional de la Economía Social, ya que esta instancia es responsable de emitir la Certificación y Constancia de inscripción al Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas.

¿Dónde ver las listas de beneficiados del apoyo de 1,400,000 pesos?

El listado de las Cooperativas de Cuidados para la Creación de Cuneros Comunitarios (CUCOS) seleccionadas se podrá consultar en la página electrónica de la Secretaría de Trabajo y Fomento al Empleo, en el siguiente enlace: www.trabajo.cdmx.gob.mx

Historias recomendadas