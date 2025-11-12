¿Cuándo Será la Clase Más Grande de Futbol en CDMX? Este Día se Busca Romper Récord

Durante la conferencia de prensa de hoy, 12 de noviembre de 2025, llamada México rumbo al Mundial, las autoridades capitalinas presentaron las actividades que habrá en la Ciudad de México (CDMX), entre ellas, la Clase más grande de futbol.

En ese sentido, Clara Brugada Molina, anunció que se realizará el 1 de marzo de 2026, como parte de los preparativos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual la capital mexicana será una de las sedes principales. El evento busca reunir a decenas de miles de participantes en una clase masiva que podría establecer un nuevo Récord Guinness.

En breve más información.

