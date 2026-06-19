La Cancha de los Niños: la Experiencia de Futbol que Conquista el Papalote Museo del Niño

La nueva exposición temporal del Papalote Museo del Niño estará disponible hasta el 23 de agosto

La Cancha de los Niños acerca el fútbol a los más pequeñosLa Cancha de los Niños acerca el fútbol a los más pequeños. Foto: Archivo | AP

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Los visitantes pueden cobrar penales, medir la potencia de su disparo y participar en retos físicos interactivos

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