La Cancha de los Niños: la Experiencia de Futbol que Conquista el Papalote Museo del Niño

El Papalote Museo del Niño, ubicado en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México (CDMX), inauguró una nueva exposición temporal: “La Cancha de los Niños”, una experiencia inmersiva inspirada en la pasión por el futbol que busca acercar a niñas, niños y familias a este deporte a través de actividades interactivas, retos físicos y tecnología.

La muestra llega en un momento en que el futbol acapara la atención de millones de aficionados y ofrece un recorrido diseñado para que los visitantes se sientan parte de un partido profesional. La experiencia estará disponible hasta el 23 de agosto, por lo que quienes deseen visitarla tendrán una ventana limitada para disfrutar de esta propuesta.

Una cancha interactiva donde los visitantes se convierten en protagonistas

“La Cancha de los Niños” está integrada por cuatro salas temáticas en las que los asistentes pueden jugar, aprender y descubrir distintos aspectos relacionados con el futbol. El recorrido inicia con una mega pantalla que presenta la historia de este deporte, además de datos curiosos e información relevante sobre su impacto a nivel mundial.

Posteriormente, los visitantes avanzan hacia una zona enfocada en los valores que promueve el futbol, como el trabajo en equipo, la disciplina y la perseverancia. La intención es que la experiencia vaya más allá del entretenimiento y permita reflexionar sobre las enseñanzas que deja la práctica deportiva.

Jennifer Agapito, representante del Papalote Museo del Niño, explicó que la exposición fue diseñada para personas de todas las edades.

“Estas actividades son interactivas, por lo tanto permite el recorrido de cualquier persona, cualquier edad”.

Retos físicos y tecnología para medir tus capacidades como futbolista

Uno de los espacios más llamativos es la zona de calentamiento, donde los asistentes enfrentan distintos desafíos físicos para conocer sus habilidades. Entre las actividades destaca la posibilidad de correr y poner a prueba la resistencia, tal como lo hacen los jugadores antes de un encuentro profesional.

La experiencia continúa en una sección tecnológica que se ha convertido en una de las favoritas de los visitantes. En esta área, los participantes pueden cobrar un penal y descubrir la potencia de su disparo gracias a un sistema que mide la fuerza aplicada al balón.

La combinación de actividad física, aprendizaje y herramientas tecnológicas permite que cada persona viva una experiencia personalizada mientras explora las distintas estaciones de la muestra.

Fotos, narraciones de gol y un jersey personalizado en la zona de campeones

El recorrido concluye en la denominada zona de campeones, un espacio pensado para que los asistentes se lleven un recuerdo de su visita. Aquí es posible tomarse fotografías temáticas, narrar un gol como si se estuviera en una transmisión deportiva e incluso diseñar y pintar un jersey personalizado.

Esta última etapa busca reforzar la creatividad de los participantes y ofrecer una experiencia completa que combine diversión, deporte y expresión personal.

Cuánto cuesta visitar “La Cancha de los Niños” y cuáles son los horarios

La exposición se encuentra dentro del Papalote Museo del Niño, ubicado en la segunda sección del Bosque de Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Jennifer Agapito detalló los horarios y el costo adicional que deben considerar los visitantes interesados en ingresar a esta experiencia.

“Abrimos de martes a domingo. De martes a viernes el horario es de 10 de la mañana a seis de la tarde. Los fines de semana, que es sábado y domingo, abrimos de 10 de la mañana a siete de la tarde. Esta actividad tiene un costo extra al boleto del museo general. El costo es de 120 pesos y se les da aparte el brazalete que los distingue de todas las demás actividades”.

Además del boleto de entrada al museo, el acceso a “La Cancha de los Niños” tiene un costo adicional de 120 pesos por persona. Los visitantes reciben un brazalete especial que les permite participar en todas las actividades de esta experiencia futbolística temporal.

Con información de Fernanda Sánchez.