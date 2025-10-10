Dan de Alta a Jefe Relámpagos, Policía Agredido el 2 de Octubre; Se Salvó de Perder el Ojo

Este jueves 9 de octubre de 2025, fue dado de alta un mando policial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quien resultó lesionado tras las agresiones del llamado Bloque Negro, registradas durante la marcha del pasado 2 de octubre.

Francheli Durán Ortega, jefa Guerrero-Gamma de la SSC CDMX, informó las afectaciones que tuvo el elemento policial tras las agresiones.

Sí, él es el Jefe Relámpagos, director de Relámpagos, él tuvo una abertura en el ojo, casi pierde el ojo, pero ya, ya lo dieron de alta, es el jefe que acaba de salir en la camioneta. Ya, ya lo dieron de alta

Video: Jefe Relámpagos, Uno de los Policías Golpeados en Marcha del 2 de Octubre, Fue Dado de Alta

Siguen policías hospitalizados

En un hospital privado ubicado en la colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc, aún permanecen internados algunos policías que fueron agredidos por encapuchados del Bloque Negro.

La jefa Guerrero-Gamma de la Policía capitalina explicó que existe la posibilidad de que los policías lesionados durante la marcha del pasado 2 de octubre reciban bonos y ascensos.

Eso es lo que se escucha, que los compañeros que obviamente estuvieron en la línea, son a los que les van a dar un bono; se lo merecen, muchos de estos compañeros pusieron en riesgo su integridad con los encapuchados con los del Bloque Negro, que son los que estuvieron ahí aventando las bombas molotov

El informe más reciente de la policía, hasta antes de esta alta médica, señaló que de los 94 policías lesionados hace una semana, solo cinco permanecían en diferentes hospitales para continuar con su supervisión médica.

Por lo que actualmente, tras la salida del Jefe Relámpagos del hospital, son cuatro los uniformados que se mantienen bajo cuidado médico.

Con información de Carlos Guerrero

ICM