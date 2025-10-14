Dan de Alta a Otra Persona Lesionada por Explosión de Pipa; 7 Permanecen Hospitalizadas

La noche de este martes 14 de octubre de 2025, la Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México, dio una actualización sobre los heridos en la explosión de la pipa de gas en la zona del puente de La Concordia en la alcaldía Iztapalapa.

Informó que:

Una persona más recibió el alta médica .

. De esta manera 7 personas permanecen hospitalizadas .

. Y se mantiene en 31 la cifra de fallecidos.

Además, indicó que continúa el acompañamiento con respeto y solidaridad para todas las familias afectadas.

Avances en investigación

A un mes del accidente de una pipa cargada con 49 mil litros de gas LP que volcó en el puente de La Concordia en Iztapalapa, la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México dio una conferencia el 10 de septiembre sobre los avances de la investigación.

Bertha Alcalde, fiscal de la Ciudad de México, comenzó dando una relatoría de hechos de ese día, y luego indicó que el chofer perdió el control de la unidad.

Durante la conferencia, se presentó un video. Señalaron que la unidad salió de Tuxpan, rumbo a Tláhuac. Después de 7 horas de camino, se determinó que no existían baches ni desniveles en la carpeta asfáltica, ni objetos por donde circulaba en Iztapalapa.

Expertos en la vía, recalcaron que la unidad no presentaba fallas, ni la vía tenía daños. Señalaron que fue la falta de pericia del chofer lo que originó el accidente, lo que sería la causa inmediata principal de lo ocurrido, ya que la unidad estaba en buenas condiciones y "no presentaba fugas", mientras que la carpeta asfáltica del lugar también estaba en "condiciones adecuadas", sin baches ni desniveles.

Con información de Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México

