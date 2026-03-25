Delincuentes 'Estudian' Lugares Antes de Robar en CDMX: Se Enfocan en las Cámaras de Seguridad

Los delincuentes están pendientes de las cámaras de seguridad antes de delinquir, como lo muestran las capturas de pantalla de los teléfonos de dos hombres detenidos tras robar una tienda de conveniencia.

En las conversaciones localizadas en los teléfonos de Carlos 'N' y Ángel 'N', realizadas por en una red social, se puede leer cómo se coordinaban para cometer robos.

En las pláticas se alcanza a leer que uno de los detenidos comenta: “Aquí, en todos lados, hay cámara. Todo el Olivar está lleno de cámaras”.

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A lo que le responde su cómplice que pueden robar un negocio recién abierto, que por su reciente apertura, todavía no cuenta con las cámaras.

Pero su cómplice le contesta: “Pero las cámaras de la esquina. Ahí sí hay cámaras”.

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Caen en la Álvaro Obregón

Carlos, de 21 años, y Ángel, de 36, fueron detenidos esta semana en la colonia Olivar de los Padres, en Álvaro Obregón.

La encargada del establecimiento narró a los policías que un hombre ingresó al lugar y la amenazó física y verbalmente para quitarle el dinero; después abordó un vehículo color negro, en el que lo esperaba su cómplice.

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Monitoristas del C2 lograron ubicar el vehículo en una colonia cercana. Los policías se trasladaron al lugar y detuvieron a los presuntos responsables. Llevaban consigo 500 pesos en efectivo, dos teléfonos y una mochila color negro.

La policía detectó que Carlos está relacionado con otro robo a una tienda también en la alcaldía Álvaro Obregón, mientras que el Ministerio Público definirá la situación jurídica de los detenidos.

La Ciudad de México cuenta actualmente con más de 83 mil cámaras de seguridad.

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Con información de Arturo Sierra

ICM