Denuncian Familiares de Antonio Haghenbeck Saqueo de Bienes y Venta de Propiedades

Familiares del filántropo Antonio Haghenbeck y de la Lama denuncian que directivos, apoderados legales y administrativos de la fundación han saqueado los bienes y vendido propiedades, obras de arte y antigüedades para enriquecerse de manera ilegal, con el aval de funcionarios del Gobierno de la Ciudad de México.

José Antonio Haghenbeck Cámara, familiar del filántropo Antonio Haghenbeck, indicó:

“Esto llama robo, obtuvieron un beneficio y se llama un fraude"

Desvío millonario

En Punto obtuvo miles de recibos fiscales que comprueban que directivos y apoderados legales de la Fundación Haghenbeck desviaron más de 200 millones de pesos, a sus cuentas personales y de familiares, así como a proveedores fantasma, entre 2023 y 2025.

“Ver lo que nos hicieron, la forma en que están dilapidando lo de mi tío, es una ofensa”, aseguró José Antonio Haghenbeck Cámara.

Usaron los recibos fiscales, de personas físicas registradas ante el SAT, para simular el pago de servicios y desviar el dinero.

A Hamlet Sebastián Becerril Cortés le facturaron 23 millones 200 mil pesos y a Derek Lucciano Gutiérrez Ordorica, 20 millones 850 mil pesos, lo mismo hicieron con Marco Antonio Fernández Méndez, con 10 millones 862 mil pesos y a Ricardo Arenas Mendoza, con 4 millones 226 mil pesos. Estas personas no son socios de empresas, no cuentan con títulos profesionales y se desconoce su ocupación. Tampoco existe información de ellos en medios sociales ni directorios comerciales.

En 2023, también pagaron más de 6 millones de pesos a Eric Mengelle Escobar, entonces funcionario del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México, actualmente ocupa el cargo de director general de Enlace Institucional en la Secretaría de Hacienda, se desconoce los servicios que brindó el funcionario público.

Apoderada legal

Mientras que la apoderada legal y albacea de los bienes de la fundación, Verónica Blanco González, recibió pagos directos por 7 millones 380 mil pesos y su pareja, Jorge Ismael Rodríguez López de Lara, obtuvo, en cuatro meses, 703 mil 500 pesos.

La empresa inmobiliaria de ambos, llamada ‘Jove Condesa’ recibió, un millón 542 mil 811 pesos, el año pasado, sin prestar servicios.

Verónica Blanco tiene un poder especial para abrir y operar cuentas bancarias y financieras de la fundación.

En tanto que el asistente de Verónica Blanco y también apoderado legal de la fundación, Julián César García Aguilar, recibió 32 millones 256 mil pesos. En 2008, Julián César García Aguilar fue encarcelado por portación ilegal de armas y fue abogado del sicario llamado ‘El Rex’.

Por su parte Patricio Haghenbeck explicó:

“Desgraciadamente las autoridades, la Junta de Asistencia que es la que vela por todo esto, no está cumpliendo con el acometido. Es por eso nuestra preocupación de que no hay autoridad que los controle a estas personas y estén haciendo el saqueo que están haciendo”

Video: Familiares de Antonio Haghenbeck Denuncian Saqueo de Bienes y Venta de Propiedades

“Yo lo que pido es que se haga una auditoría. Lo está pidiendo la familia. Yo soy el representante legal de la mayor parte de la familia”, precisó José Antonio Haghenbeck Cámara.

Los familiares del filántropo solicitaron al gobierno capitalino y a la Junta de Asistencia Privada, que depende del secretario de gobierno, César Cravioto, información sobre la venta de propiedades que realizó la fundación, pero se las negaron bajo el argumento que se encuentra “clasificada con acceso restringido y confidencial”.

“Peleamos lo que consideramos que por herencia le corresponde a la familia, nos ha tocado vivir múltiples condiciones de lo que es el abuso de una autoridad”, señaló José Antonio Haghenbeck Cámara.

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Con información de Fátima Monterrosa, Dafne Mora y Adrián Tinoco

LECQ