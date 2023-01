Desaparecen Más Adolescentes de 12 a 17 años en CDMX

Según un informe de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se tienen abiertas 528 carpetas de investigación de los años 2021 y 2022 de mujeres y niñas desaparecidas en la capital del país.

El 42% de esas personas que fueron reportadas como desaparecidas tenían entre 12 y 17 años, ocupando el mayor número.

Según personal que trabaja en esa área, entre los factores que intervienen para la desaparición de mujeres están la violencia familiar, trata de personas, relaciones sentimentales, abusos sexuales y feminicidios.

La señora Ivonne acudió a la Fiscalía Especializada para la Búsqueda, Localización e Investigación de Personas Desaparecidas, luego de que su hija de 13 años fue hallada en una estación del Metro de la Ciudad de México, tras más de 24 horas desaparecida.

Ivonne, madre de menor de edad desaparecida narró:

Sí me están ayudando, me están ayudando bien. Me habló un policía y me dijo que ahí la tiene entonces voy a ir rápido. Me dicen que es en el Metro, en los torniquetes

Mientras realizaba los trámites para que se iniciara la investigación y se activara la Alerta Amber, recibió una llamada: su hija estaba en la estación Hospital General del Metro.

Un grupo especial de la Fiscalía la llevó a la estación del Metro

Camila se encontraba bien de salud. Dijo que cuando fue a recoger un libro, unos hombres se la llevaron en una camioneta, cuando la dejaron ir, caminó a la estación del Metro y preguntó a los policías cómo podía regresar a su casa.

Me hablaron de aquí, del Metro, que, si era mi hija, y le dije que sí, que aquí la tenían, que viniera, como dijeron que era el Hospital General, pues yo me espanté. Está un poco nerviosa, como espantada. Pido que estén al pendiente de ellos, que no dejen, porque es bien feo, luego, luego denunciar, moverse

Madre e hija fueron presentadas a la Fiscalía para realizar los estudios médicos a la menor y después continuar con las investigaciones de quién se la llevó.

Los familiares de la adolescente indicaron que en un principio fue complicado iniciar la denuncia por la desaparición.

Jesús Armando Carrión, tío de adolescente desaparecida, concluyó:

No sabemos cómo llegó al Metro, aquí ya ves que son muy lentos, me habían dicho que teníamos que esperar 72 horas para poder levantar la denuncia. Fuimos a donde están las cámaras de los botones de pánico y nos dicen que no pueden retrasar las imágenes. La encontraron en el Metro, no sabemos cómo llegó. Ella dice que en una camioneta, luego que un Uber, no sabemos en sí qué pasó

En la Fiscalía señalaron que la denuncia inmediata es primordial para poder agilizar la ubicación de las mujeres.

