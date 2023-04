Exigen Localización de Perla Cristal en Tláhuac, CDMX

En la Ciudad de México, familiares y amigos marcharon sobre la avenida Tláhuac para exigir la localización de Perla Cristal Gaviña, la joven de 19 años que desapareció el pasado 9 de abril de 2023 tras salir de su casa para cenar con unos amigos.

Con consignas y pancartas pidieron apoyo de las autoridades para que la joven regrese con vida a casa.

Advirtieron que de no tener respuesta, el domingo realizarán un bloqueo en la Autopista México-Cuernavaca.

Irma Ordaz Hernández, mamá de Perla Cristal:

Desapareció el 9 de abril, salió de casa con dirección a cenar, supuestamente. Salió con una amiguita, la amiguita fue por ella a la casa, ya no regresó. La amiga y las dos personas con las que iban, regresaron y ella ya no regresó. Supuestamente no saben dónde la dejaron, no se acuerdan