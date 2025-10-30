Desarticulan Célula Criminal Relacionada con Homicidio de Exmánager Musical Chucho Pérez en CDMX

El secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Pablo Vázquez Camacho, informó sobre la desarticulación de una célula delictiva vinculada con el homicidio de Jesús Pérez Alvear, alias “El Zar del Palenque” o “Chucho" Pérez.

Cae presunto homicida de "Chucho" Pérez

Vázquez Camacho precisó que el asesinato ocurrió el 4 de diciembre de 2024 dentro de un restaurante en Plaza Miyana, de la alcaldía Miguel Hidalgo. Tamién confirmó la detención de seis personas, entre ellas Edson "N", presunto autor material del homicidio, y del probable autor intelectual.

Además, el funcionario capitalino resaltó que esta acción es resultado de meses de investigación conjunta entre autoridades federales, capitalinas y del estado de Michoacán.

¿Quién era Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho" Pérez?

En diciembre de 2024, el homicidio de Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho" Pérez, llamó la atención por ser el exmánager de artistas gruperos y acusado por autoridades de lavar dinero para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Su asesinato fue en un restaurante de la zona de Polanco.

Chucho Pérez también fungió como exrepresentante de Gerardo Ortiz y Julión Álvarez.

¿Cómo fue el asesinato Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho" Pérez?

Jesús Pérez Alvear, alias "Chucho" Pérez, llegó al restaurante El Bajío localizado en el primer piso de Plaza Miyana, en la Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, donde según el personal era cliente frecuente.

Luego de dos horas de comer y beber junto con dos hombres y una mujer, recibió impactos de arma de fuego de forma directa. Los presuntos homicidas acudieron al área de comida y de inmediato se aproximaron a la mesa de "Cucho" Pérez, para dispararle y huir de lugar en una motocicleta.

En 2018, el Gobierno estadounidense señaló como narcotraficante a Jesús Pérez Alvear y utilizar a su empresa para lavar dinero.

