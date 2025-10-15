Descubren Predio donde Guardaban Autos Robados: Hay Detenidos por Operativo en Xochimilco

Hoy, 15 de octubre de 2025, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, dio a conocer que como parte de la estrategia para combatir el robo de autopartes y de carros detuvieron a dos hombres en un predio usado para guardarlos.

Las autoridades detallaron que elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSCCDMX), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y dependencias del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, ejecutaron una orden de cateo en un predio del Pueblo San Gregorio Atlapulco, en la alcaldía Xochimilco, donde fueron detenidos dos hombres y aseguradas diversas autopartes, así como un arma de fuego.

Continuamos con las acciones operativas en el marco de la Estrategia de combate al Robo de Vehículos y Autopartes; en @XochimilcoAl, compañeros de @SSC_CDMX y de la @FiscaliaCDMX, ejecutaron una orden de cateo donde fueron detenidos dos hombres.



El predio intervenido era… pic.twitter.com/bDhhkY9S5a — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) October 15, 2025

La propiedad en Xochimilco fue sellada y está bajo resguardo

La propiedad está ubicada en la calle Belisario Domínguez y también era usada para la venta ilegal de los componentes robados. Está bajo resguardo judicial y sellada, mientras continúan las investigaciones correspondientes.

En el sitio se decomisaron lo siguiente:

Dos placas de circulación del Estado de México.

Una pieza metálica con número de serie.

Dos espejos retrovisores.

Un arma de fuego corta con 15 cartuchos útiles.

La SSCCDMX precisó que los hombres detenidos de 28 y 53 años, fueron trasladados ante el Ministerio Público, son considerados inocentes hasta que exista una resolución judicial en su contra, conforme al Código Nacional de Procedimientos Penales.

