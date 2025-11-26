Cuatro mujeres y un hombre fueron detenidos y vinculados a proceso por su probable participación en los delitos de fraude equiparado y asociación delictuosa, relacionados con la falsa oferta de plazas laborales del sector salud en el Gobierno de la Ciudad de México.

En un comunicado, la Fiscalía de la Ciudad de México detalló que se trata de Sarita “N”, Bárbara “N”, Skandra “N”, Patricia “N” y Sergio “N” a quienes también se les dictó prisión preventiva.

¿Cómo operaban?

Las denuncias señalan que, entre noviembre de 2024 y agosto de 2025, las víctimas recibieron llamadas de personas que se ostentaban como servidoras públicas que les ofrecían puestos de contratación inmediata a cambio de pagos que presentaban como cuotas sindicales o trámites administrativos.

Los trabajos de investigación permitieron establecer que los probables responsables solicitaban que los depósitos se realizaran a cuentas específicas o que las víctimas habilitaran retiros sin tarjeta, proceso para el cual les proporcionaban instrucciones detalladas.

Luego de cobrar el dinero, lo transferían a otras cuentas con la intención de ocultar su rastro y dificultar la identificación de la ruta financiera.

Vinculan a proceso a los 5 involucrados

Por estos hechos, agentes de la Policía de Investigación (PDI) aprehendieron a las cinco personas señaladas el pasado 19 de noviembre.

En la audiencia inicial, celebrada el 24 de noviembre, el juez de Control determinó su vinculación a proceso, ordenó prisión preventiva y fijó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Las cuatro mujeres fueron trasladadas al Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, mientras que el hombre ingresó al Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La Fiscalía local señaló que si fuiste víctima de un hecho similar, acércate a la agencia del Ministerio Público más cercana para presentar tu denuncia.

