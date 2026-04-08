Detienen a Dos Hombres por Robos de Motos Estacionadas: Las Llevaban al Centro CDMX

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a dos hombres por robo de motos estacionadas.

Mediante redes sociales, Pablo Vázquez Camacho, titular de la SSC, informó que en la alcaldía Gustavo A. Madero, elementos de atendieron una denuncia ciudadana en la que se reportaba el robo de motocicletas estacionadas, por lo que detuvieron a dos sujetos identificados como:

Francisco Armando 'N'.

Juan Manuel 'N'.

Se presume que los detenidos trasladaban las motos robadas a la zona centro de la CDMX.

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Aseguran motocicletas robadas

El secretario Vázquez Camacho informó que durante el operativo se recuperaron tres motocicletas, una con reporte de robo en Ecatepec, Estado de México, otra con reporte de robo activo en la Ciudad de México y otra sin placas de circulación.

También se aseguró una camioneta de carga en la que intentaban llevar las motos a la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc.

#Importante | En @TuAlcaldiaGAM, compañeros de @SSC_CDMX atendieron una denuncia ciudadana en la que se reportaba el robo de motocicletas estacionadas y detuvieron a Francisco Armando "N" y a Juan Manuel "N".



Se recuperaron tres motocicletas, una con reporte de robo en… pic.twitter.com/SOetRqrw8a — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 8, 2026

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Con información de N+

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