Detienen a Dos Presuntos Implicados en Agresión contra Policía de Inteligencia en Iztapalapa

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) detuvieron este miércoles 7 de enero de 2026 a dos hombres posiblemente relacionados con la agresión con arma de fuego ocurrida ayer en contra de un oficial que realizaba labores de inteligencia en Iztapalapa.

En un comunicado, la dependencia capital informó que la captura fue resultado de trabajos de investigación y seguimiento tras la agresión contra el agente del área de Inteligencia de la SSC CDMX.

Los detenidos tienen 20 y 28 años de edad.

Se les aseguraron dosis de aparente droga y un arma corta.

Derivado de las labores de seguimiento, el personal en campo de la SSC ubicó a dos sujetos cuyas señas particulares y de vestimenta coincidían con las imágenes obtenidas en las indagatorias en la misma colonia.

¿Por qué atacaron al policía de investigación de CDMX?

Según la SSC CDMX, el uniformado daba seguimiento a diversas denuncias ciudadanas por la probable venta y distribución de narcóticos ocurrida al interior de una unidad habitacional localizada en la colonia Ermita Zaragoza.

Fue durante estas labores que el policía fue lesionado por disparos de arma de fuego en la cabeza y pierna, ambos del lado izquierdo. Al escuchar las detonaciones, sus compañeros que también realizaban trabajos de investigación se aproximaron y solicitaron apoyo.

Debido a la gravedad de sus heridas, el policía de Inteligencia fue trasladado en helicóptero hacia un hospital privado para ser atendido de urgencias.

