Autoridades de la Ciudad de México detuvieron, hoy 12 de febrero de 2026, a Eduardo “N” de 34 años, mejor conocido como “El Bebelín”, quien presuntamente es parte del grupo delictivo “La Anti Unión Tepito”, en la colonia Granjas México, en la alcaldía Iztacalco.

Pablo Vázquez Camacho, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, detalló en redes sociales que Eduardo "N", “El Bebelín” era un objetivo prioritario y afirmó que es un presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro.

#Importante | Resultado de trabajos de investigación y en atención a una denuncia ciudadana, en @IztacalcoAl, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Eduardo "N", objetivo prioritario y presunto integrante de un grupo delictivo que opera en la zona centro, antagónico de otro grupo… pic.twitter.com/9H8Dx1vAvS — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) February 12, 2026

Se le acusa de dedicarse al narcomenudeo y el homicidio de integrantes del grupo antagónico “La Unión Tepito”.

De acuerdo con los registros policiacos, debido a una queja de vecinos, agentes acudieron a la avenida Azúcar y la calle Centeno, porque un grupo de personas consumían bebidas alcohólicas al exterior de una unidad habitacional.

Una vecina pidió el apoyo de los uniformados y denunció que “El Bebelín” amenazaba a los vecinos cada que escandalizaba en el sitio y les decía pertenecer a un grupo delictivo para amedrentarlos.

¿Qué le fue confiscado a “El Bebelín”?

Un arma de fuego le fue confiscada a “El Bebelín”. Foto: SSC-CDMX

Los oficiales que detuvieron al “Bebelín” le hallaron los siguientes objetos:

Envoltorios con cocaína le hallaron a “El Bebelín”. Foto: SSC-CDMX

Un arma de fuego con dos cartuchos útiles,

10 envoltorios con cocaína en polvo

Una bolsa con crystal

Bolsa con crystal. Foto: SSC-CDMX

¿Dónde fue llevado “El Bebelín”?

“El Bebelín”, de 34 años, fue detenido y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación legal.

Dan otro Golpe a la Anti Unión Tepito

Apenas el 4 de febrero de 2026, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvo a Jorge “N”, padre del exlíder de la Anti Unión Tepito, Jorge Flores Concha “El Tortas”. El arresto fue durante operativos en las alcaldías Cuauhtémoc y Miguel Hidalgo.

¿Quién Es la Anti Unión y su origen?

El origen de la Anti Unión surge de la Unión Tepito quien pasó de realizar secuestros y cobrar extorsiones a comercios a la venta de drogas.

quien pasó de realizar secuestros y cobrar extorsiones a comercios a la venta de drogas. Surgió una disputa por el poder entre el líder fundador de la Unión Tepito "Pancho Cayagua" y uno de sus líderes, Roberto Moyado "El Betito" .

y uno de sus líderes, . La ruptura de las dos facciones ocurrió cuando el fundador del grupo "Pancho Cayagua" fue asesinado .

. La toma de poder de 'El Betito' causó molestia y desacuerdo de líderes de la Unión Tepito y eso motivó a la formación de un grupo denominado la Anti Unión Tepito.

