Capturan a 'El Duro' en CDMX: Presunto Miembro de 'Fuerza Antiunión' Vinculado al Narcotráfico

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron a dos hombres en la alcaldía Venustiano Carranza, presuntos integrantes de la 'Fuerza Antinunión', que mantiene disputa con el grupo 'La Unión Tepito'.

Se trata de Diego ‘A’, de 21 años y Derek Abraham ‘A’, alias “Duro”, de 23 años, ambos señalados por el delito de narcomenudeo.

Durante la detención de ‘El Duro’ y su hermano se aseguraron seis teléfonos celulares, diversas dosis de droga y dos identificaciones.

¿Cómo fue la detención?

Derivado del seguimiento al grupo delictivo 'Fuerza Antinunión', dedicado al narcomenudeo en la Ciudad de México, agentes de seguridad realizaron trabajos de investigación de gabinete y campo que permitieron ubicar dos inmuebles relacionados con la organización criminal, por lo que se implementaron vigilancias fijas y móviles.

Posteriormente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR) y Guardia Nacional (GN) en coordinación con la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la capital del país, ejecutaron dos órdenes de cateo y detuvieron a 'El Duro’ y su hermano en posesión de dosis de drogas.

Los cateos se realizaron en dos domicilios de la alcaldía Venustiano Carranza, donde fueron detenidos Diego ‘A’, y Derek Abraham ‘A’, alias 'Duro'.

Los detenidos junto con lo asegurado fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica.

