Detienen a "El Gordo", Operador Clave de "Los Malportados" en Ciudad de México

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó la detención de Juan "N", de 42 años de edad, identificado con el alias "El Gordo", quien presuntamente colabora con el grupo delictivo "Los Malportados", organización señalada por autoridades como responsable de actividades criminales en múltiples entidades del centro-sur del país.

El arresto se concretó durante un operativo de seguridad realizado en la alcaldía Iztapalapa, específicamente en la intersección de la avenida de Las Torres y la calle Canal de Garay, en la colonia Los Ángeles. Los elementos policiales reportaron haber observado a tres individuos manipulando bolsas que contenían una sustancia con apariencia de hierba verde, lo que motivó su intervención preventiva.

Al momento de la aproximación de los uniformados, dos de los sujetos emprendieron la huida en direcciones distintas. Los oficiales lograron interceptar al hombre identificado posteriormente como Flores Ruiz, quien intentaba escapar del lugar. Durante la revisión de seguridad realizada conforme a los protocolos de actuación policial, las autoridades le aseguraron diversos objetos.

El material incautado consistió en 21 bolsas de tamaño pequeño con aparente marihuana, dos paquetes que contenían una sustancia con características similares a la cocaína, un teléfono celular y una mochila. Los elementos presentaban indicios de estar preparados para su comercialización, según el reporte oficial.

Tras la lectura de sus derechos, el detenido fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien será la autoridad encargada de determinar su situación legal y proceder conforme a la investigación de los hechos.

Las investigaciones posteriores a la detención revelaron que Flores Ruiz mantendría presuntos vínculos con una célula criminal identificada como "Los Malportados". Este grupo delictivo es señalado por las autoridades como una organización dedicada a diversas actividades ilícitas que incluyen la venta y distribución de estupefacientes, homicidios, extorsión, despojo de propiedades, secuestro y robo.

La zona de operaciones de esta agrupación criminal abarca diversas alcaldías de la Ciudad de México, además de tener presencia en los estados de México, Morelos y Guerrero, lo que evidencia su capacidad de acción en una región estratégica del país.

