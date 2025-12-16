Detienen a Estadounidense y un Francés por Grafitear Vagón del Metro en CDMX.

Un sujeto de ciudadanía estadounidense y otro de origen francés, fueron detenidos en posesión de drogas en la Ciudad de México por realizar pintas con aerosol a un vagón del Metro, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

De acuerdo con el reporte, los dos hombres fueron arrestados en la estación Tacubaya, luego de ser captados mientras grafiteaban un tren del Sistema de Transporte Colectivo, la tarde de este 16 de diciembre.

"Al interior de la estación Tacubaya, de la Línea 9, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicado en la colonia Tacubaya, de la alcaldía Miguel Hidalgo, uniformados de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron a dos personas de nacionalidad extranjera, quienes pintaban un vagón", se indicó en un comunicado.

De acuerdo con el reporte, los dos hombres fueron arrestados en la estación Tacubaya. Foto: SSC-CDMX.

¿Cómo fueron detectados?

Según el reporte oficial, agentes realizaban recorridos de seguridad y vigilancia al interior de la estación, pero fueron requeridos para verificar lo que hacían dos hombres "en la zona de tapón".

Ahí fue que hallaron a los extranjeros realizando las pintas y les decomisaron presunta marihuana, así como nueve latas de aerosol.

En el punto, sorprendieron a dos hombres que realizaban pintas a uno de los trenes, motivo por el cual se les realizó una revisión preventiva, apegada a los protocolos de actuación oficial, tras la cual le aseguraron nueve aerosoles de distintos colores, así como 13 bolsitas de plástico con contenido similar a la marihuana

El estadounidense de 25 años, así como el francés, de 29 de edad, fueron asegurados y presentados ante el Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

