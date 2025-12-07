Detienen a Hombre que Amenazó a su Familia con un Machete en la GAM, en CDMX

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente amenazó a su familia con un machete, en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Los hechos se registraron cuando los oficiales fueron alertados sobre un reporte de agresiones en la esquina de las calles 309 y 507, por lo que acudieron de inmediato al lugar.

Amenazadas

Al arribar, una mujer solicitó su apoyo y denunció que su hermano, aparentemente intoxicado, la amenazaba a ella y a otra hermana con un machete dentro de su domicilio. Con las debidas precauciones, los policías ingresaron al inmueble.

Los oficiales lograron contener al sujeto, de 30 años de edad, y aseguraron el arma punzocortante. A petición de las afectadas, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

