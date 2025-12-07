Inicio Ciudad de México Detienen a Hombre que Amenazó a su Familia con un Machete en la GAM, en CDMX

Detienen a Hombre que Amenazó a su Familia con un Machete en la GAM, en CDMX

|

N+

-

Policías de la SSC CDMX detuvieron a un hombre que presuntamente amenazó a sus hermanas con un machete en una vivienda de la alcaldía GAM. Fue puesto a disposición del Ministerio Público.

El hombre amenazó a sus hermanas con un machete.

El hombre de 30 años fue detenido por presunta agresión a sus hermanas. Foto: SSC de la CDMX

COMPARTE:

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México detuvieron a un hombre que presuntamente amenazó a su familia con un machete, en calles de la colonia Nueva Atzacoalco, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

En México, 70.1% de Mujeres ha Sufrido Violencia: Tipos de Agresiones y Testimonios

Los hechos se registraron cuando los oficiales fueron alertados sobre un reporte de agresiones en la esquina de las calles 309 y 507, por lo que acudieron de inmediato al lugar.

Amenazadas 

Al arribar, una mujer solicitó su apoyo y denunció que su hermano, aparentemente intoxicado, la amenazaba a ella y a otra hermana con un machete dentro de su domicilio. Con las debidas precauciones, los policías ingresaron al inmueble.

Joven Denuncia Acoso y Agresión en Bar de CDMX; Policía se Negó a Ayudarla (VIDEOS)

Los oficiales lograron contener al sujeto, de 30 años de edad, y aseguraron el arma punzocortante. A petición de las afectadas, le informaron sus derechos constitucionales y lo trasladaron ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien definirá su situación jurídica.

Historias recomendadas

SAT Emite Alerta Hoy Sobre Bloqueo de Cuentas: Esto Informó de "Congelamiento Masivo"

Aumenta a 12 los Lesionados por Explosión de Coche Bomba en Coahuayana, Michoacán

Violencia y Género
Inicio Ciudad de México Detienen a hombre que amenazo a su familia con un machete en la gam