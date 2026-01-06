Detienen a Hombres con Piezas Religiosas de Alto Valor, en CDMX: ¿Cuánto Cuestan los Objetos?

Policías de la Ciudad de México (CDMX) detuvieron en la alcaldía Cuauhtémoc a tres hombres en posesión de 40 bolsitas de aparente marihuana y tres piezas religiosas, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina hoy, 6 de enero de 2026.

La aprehensión ocurrió en la esquina de las calles Sol y Lerdo, en la colonia Guerrero.

Comercialización de droga

De acuerdo con un comunicado de la dependencia, un ciudadano se acercó a policías que realizaban recorridos de vigilancia y les dijo que en ese cruce había tres sujetos, uno a bordo de una motocicleta color negro, que presuntamente vendían droga.

Los uniformados se movilizaron a la zona, se acercaron a los hombres y observaron que éstos manipulaban bolsitas de plástico que en su interior contenían un vegetal verde y seco.

Por ello, les marcaron el alto y les realizaron una revisión preventiva, en la cual les aseguraron 40 bolsitas de plástico con una hierba parecida a la marihuana y dos cascos de motociclista.

Además de tres piezas religiosas con un valor de 110 mil pesos, de las cuales no pudieron comprobar la legal posesión.

Detención y traslado al MP

Los hombres de 48, 38 y 20 años de edad fueron detenidos y presentados junto con la probable droga, los objetos y la motocicleta asegurada, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación jurídica y realizará las investigaciones del caso para determinar la procedencia de los artículos.

Al hacer un cruce de información, la Policía de la CDMX determinó que el detenido de 48 años de edad cuenta con seis ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por el delito de Robo en diferentes modalidades, en los años 1997, dos en 1999, uno en 2003, 2020 y 2022.

Mientras que el sujeto de 38 años cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, por Robo calificado en el año 2020, además cuenta con una carpeta de investigación por violencia familiar, en el año 2019.

Con información de N+.

