Detienen a Integrantes de ‘Los Tanzanios’ por Narcotráfico, en la Alcaldía Iztacalco

Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), con apoyo de personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) y Fuerzas Federales, detuvieron a presuntos integrantes del grupo delictivo de ‘Los Tanzanios’, en la alcaldía Iztacalco.

Se informó que dichas detenciones se lograron al cumplimentaron dos órdenes de cateo en diferentes propiedades localizadas en la colonia Agrícola Oriental de dicha alcaldía, donde fueron detenidos tres hombres y una mujer, además se aseguraron más de 690 dosis de aparente droga.

Las diligencias se realizaron derivado de trabajos de investigación de gabinete y campo, relacionados con diversas denuncias por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

¿Cómo fueron las detenciones?

El primer cateo se llevó a cabo en una propiedad ubicada en la calle Oriente 229-B, donde se detuvieron a tres hombres vinculados con Jesús 'N', alias 'La Pájara' exlíder del grupo criminal, quien se encuentra detenido desde 2023 por el delito de feminicidio. Ellos son:

Marco Antonio 'C', alias 'Citlali' o 'La Pancha', de 40 años, quien cuenta con tres ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en los años 2003, 2004 y 2017 por los delitos de robo agravado y trata de personas, presuntamente es operador del grupo 'Los Tanzanios', luego de la detención de su hermano, 'La Pajara'.

Luis Eduardo 'C', alias "Topo", de 34 años, dedicado a la distribución de narcóticos en la alcaldía, cuenta con dos estancias en penales en el 2021 y 2022 por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo.

Juan Gabriel 'C' de 50 años

Durante los operativos se aseguraron 200 dosis de aparente metanfetamina, 100 envoltorios de supuesta cocaína y 195 dosis de probable marihuana.

El segundo cateo se realizó en un predio localizado en la calle Sur 20, donde los uniformados detuvieron a María Dolores 'V', una mujer de 45 años de edad y aseguraron 200 dosis de probable metanfetamina.

Los detenidos, junto con lo asegurado, fueron puestos a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica; en tanto, los inmuebles fueron sellados y quedaron bajo resguardo policial mientras continúan las indagatorias.

