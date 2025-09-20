Detienen a Mujer Por Robar 9 Mil Pesos en Libros, en la Alcaldía Benito Juárez

Una mujer de 34 años fue detenida por policías de la Ciudad de México luego de sustraer 27 libros de diferentes títulos, con un valor de más de 9 mil pesos.

Los hechos ocurrieron en una plaza comercial en la alcaldía Benito Juárez, en la capital del país, informó la dependencia a través de un comunicado.

Fue en el cruce de la avenida Plutarco Elías Calles y la calzada Ermita Iztapalapa que se solicitó el apoyo de oficiales que realizaban labores de vigilancia, en la colonia Miravalle.

Noticia relacionada: Nuevo Modo de Robo en CDMX: Ahora Engañan con Falsa Recuperación de Autos y Usan IA

¿Qué hallaron los oficiales?

En ese punto, la encargada de la tienda departamental le dijo a los uniformados que una mujer intentó sustraer mercancía sin realizar el pago correspondiente.

Tras conocer la queja, los policías acudieron al lugar y realizaron una revisión de seguridad a quien señalaron de intentar concretar el robo.

Hallaron 27 libros de diferentes títulos, con un valor de 9 mil 470 pesos.

Luego de solicitarle el ticket de compra, la mujer no pudo mostrarlo y fue cuando los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) la detuvo.

Una vez que le leyeron sus derechos, la pusieron a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, que determinará su situación legal.

Historias recomendadas:

Con información de N+

ICM