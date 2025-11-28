Detienen a Pareja del Líder de 'Los Rudos': Mujer Es Señalada por Extorsión en Esta Zona de CDMX

Este viernes, 28 de noviembre de 2025, se informó la detención de Olivia Aidé ‘N’, pareja sentimental de Julio Kevin 'N', alias 'El Chuletas', líder de la célula delictiva 'Los Rudos', dedicados a la extorsión y el narcomenudeo.

Olivia Aidé ‘N’ está identificada como integrante de un grupo delictivo que opera en la alcaldía Gustavo A. Madero, está acusada por el delito de extorsión agravada.

Olivia Aidé ‘N’ y su zona de operación

Elementos la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, ejecutaron una Orden de Aprehensión en contra de Olivia Aidé ‘N’, pareja sentimental de Julio Kevin “N”, alias 'El Chuletas', por el delito de extorsión agravada continuada, en la alcaldía Iztapalapa.

La detención se realizó en seguimiento a varias denuncias por el delito extorsión y cobro de piso a comerciantes, por parte de un grupo delictivo que opera en:

La zona de Cuautepec, en la alcaldía Gustavo A. Madero, y sus límites con el Estado de México.

Por lo anterior se implementaron acciones operativas y de investigación con las que se obtuvieron datos de prueba sólidos y suficientes para corroborar la participación de la persona en el delito de extorsión, los cuales fueron entregados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control.

#BoletínSSC | #DETENIDA | #Extorsión | Resultado de trabajos de investigación e Inteligencia, policías de la #SSC en coordinación con personal de @FiscaliaCDMX ejecutaron una Orden de Aprehensión en contra de una mujer, por el delito de Extorsión Agravada Continuada, en… pic.twitter.com/ObzcYnyKmk — SSC CDMX (@SSC_CDMX) November 28, 2025

Fue así que los efectivos de la SSC y los agentes de la FGJ se trasladaron a las inmediaciones de un centro penitenciario localizado en la alcaldía Iztapalapa, donde ubicaron a la mujer de 43 años de edad, a quien le hicieron de conocimiento la Orden de Aprehensión en su contra, le hicieron saber sus derechos constitucionales y quedó a disposición de la autoridad que la requiere.

Cabe destacar que Julio Kevin 'N', alias 'El Chuletas' actualmente se encuentra preso en el Reclusorio Oriente, en la alcaldía Iztapalapa.

